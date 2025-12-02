قازاق نەگە سيىر ەتىن جەمەگەن؟ - تاريحشى ايتىپ بەردى
استانا. قازاقپارات - تانىمال تاريحشى، ەتنولوگ احمەت توقتاباي قازاقتار نە سەبەپتى سيىر ەتىن جەمەگەنىن ايتىپ بەردى.
بۇل تۋرالى ول Qalam YouTube ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتىپ بەردى، دەپ حابارلايدى Sn.kz اقپارات پورتالى. ول بۇل سۇحباتىندا قازاق حالقىنىڭ ءومىر سالتى تۋرالى كۇتپەگەن مالىمدەمە جاسادى.
«19-عاسىردىڭ اياعىندا، 20-عاسىردىڭ باسىندا ورىستاردىڭ قازاق جەرىن زەرتتەگەنى سونداي ەكپەديتسيالارى بار، كوپ ءجۇردى. سول كەزدە بىلاي دەيدى: «قازاقتىڭ بايىعانىن مىنادان كورۋگە بولادى. ول ءبىرىنشى قىسقا سوعىمعا مىندەتتى تۇردە جىلقى سويادى. سودان كەيىن جاي ات مىنبەي، جورعا ات مىنەدى. سودان كەيىن كوپ قىمىز ىشەدى. وسىدان قازاقتىڭ باي، اۋقاتتى ەكەنى، سولاردىڭ قاتارىنا قوسىلعانى وسى فاكتورلاردان بايقالادى. سودان كەيىن قازاق سيىردى كەدەيدىڭ اسى» دەيدى. ءدال سولاي جازعان. قازاق سيىردىڭ ەتىن اسا كوپ جەمەيدى. بۇرىن جەمەگەن. كەڭەس ۇكىمەتى كەلگەسىن ءبارىمىز جەيتىن بولدىق قوي»، - دەدى تاريحشى.
جالپى قازاق سيىر مەن ەشكىنىڭ ەتىن «جەل»، «سۋىق» دەپ سانايدى. ناعىز «ىستىق»، «جەلى جوق» ەت - قازاقى قوي مەن جىلقىنىڭ ەتى. تۇيەنىڭ ەتى دە جەلدى، سۋىقتاۋ بوپ ەسەپتەلەدى.