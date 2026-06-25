قازاق حالقى ادەپتەن اتتاماعان، جىعىلعانعا دەمەۋ، سۇرىنگەنگە سۇيەۋ بولعان - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى جۋرناليستەر ۇلتتى وركەنيەتكە جەتەلەيتىن اعارتۋشىلىق جولداعى شامشىراق بولۋى كەرەك. بۇل پىكىردى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسان-سالتاناتتى ءومىر مەن «جەڭىل اقشا» كۋلتىن دارىپتەۋ دۇرىس ەمەس دەپ سانايتىنىن جەتكىزدى.
- ويتكەنى بۇل وسكەلەڭ ۇرپاقتى اداستىرىپ، ولاردىڭ دۇنيەتانىم قۇندىلىقتارى مەن ومىرلىك مۇراتىنا تەرىس ىقپال ەتەدى. جاستار مەدياكەڭىستىكتەن ىسىراپشىلدىق پەن ءمانسىز ىردۋ-دىردۋعا تولى الدامشى ءومىردى ەمەس، كەرىسىنشە، جاسامپاز ەڭبەكتىڭ، ادال تابىستىڭ، ىشكى مادەنيەتتىڭ ناعىز ۇلگىسىن كورۋى كەرەك. بۇگىنگى جۋرناليستەر ەكى ماڭىزدى ءرولدى قوسا اتقارۋعا ءتيىس: ياعني ولار شىندىقتى بوياماسىز كورسەتەتىن اينا، سونىمەن قاتار ۇلتتى وركەنيەتكە جەتەلەيتىن اعارتۋشىلىق جولداعى شامشىراق بولۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ەلىمىز ءبىرتۇتاس ۇلت بولىپ، وركەندەگەن، زاماناۋي، ياعني وزىق مەملەكەت قۇرىپ جاتىر. ءبىراق بۇل - ءتول قۇندىلىقتارىمىزدى ۇمىتۋ دەگەن ۇعىم ەمەس.
- ءبىز جۇرتىمىزعا ءتان يگى قاسيەتتەردى جاڭعىرتا ءتۇسۋىمىز كەرەك. مۇنى ازاماتتارىمىز، اسىرەسە، جاستارىمىز تەرەڭ ءتۇسىنۋى قاجەت. مادەنيەتى جوعارى ەلدىڭ الەمدەگى مارتەبەسى دە، بەدەلى دە بيىك بولارى ايقىن. ال ناعىز مادەنيەت ۇيدە دە، تۇزدە دە ادەپ ساقتاۋ، كوپشىلىك ورتادا ءوزىن دۇرىس ۇستاۋ، باسقا ادامداردى قۇرمەتتەۋ، سىيلاۋ سياقتى قاراپايىم قاعيدالاردان باستالادى. قازاق حالقى ادەپتەن اتتاماعان، ءاردايىم ۇلكەنگە قۇرمەت، كىشىگە ىزەت كورسەتە بىلگەن. جاقىنىنا جاناشىر كوزبەن قاراپ، جىعىلعانعا دەمەۋ، سۇرىنگەنگە سۇيەۋ بولعان. ءبىزدىڭ شىنايى بولمىسىمىز - وسى. سوندىقتان ادامنىڭ ار-نامىسىنا نۇقسان كەلتىرەتىن، قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەتكە جول بەرمەۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن بىرگە، وزىق ەل رەتىندە قوعامدا سالت-داستۇرىمىزگە نەگىزدەلگەن وركەنيەتتى ەتيكالىق نورمالاردى ورنىقتىرا ءتۇسۋ كەرەك. وسى باعىتتاعى جۇمىستى كۇشەيتۋ — ايرىقشا ماڭىزى بار مىندەت.
— «قالام ەلدى تۇزەيدى» دەگەن ءسوز بەكەر ايتىلماعان. وسى ورايدا، ءبىز سىزدەرگە — جۋرناليستەر قاۋىمىنا زور ءۇمىت ارتامىز. اقپارات سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قاشاندا ۇلت ساپاسىن جاقسارتاتىن قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋ ىسىنە بەلسەنە اتسالىسۋى قاجەت دەپ سانايمىن، — دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى جۋرناليستەردىڭ جالعان اقپارات تاراتۋعا قارسى كۇرەستە اتقاراتىن رولىنە توقتالدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، زاماناۋي تەحنولوگيالار سيفرلىق الاڭدا الاۋىزدىقتى ادەيى ۋشىقتىراتىن «بوتوفەرمالاردىڭ» پايدا بولۋىنا تۇرتكى بولدى.
- كوپە-كورىنەۋ جالعان اقپارات تاراتۋ، ادامدى قارالاۋ، وتىرىكتى شىنداي سوعاتىن قاۋىپتى قۇبىلىس قالىپتاستى. ونى قازىر «ديپفەيك» دەپ اتايدى. ياعني وبەكتيۆتى فاكتىلەر ەموتسيانىڭ كولەڭكەسىندە قالىپ، قاساقانا ارانداتۋشىلىق تۋعىزادى. قوعامنىڭ ىنتىماق-بىرلىگىنە سىنا قاعىپ، مەملەكەتتىك ينستيتۋتتاردىڭ اتىنا كىر كەلتىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارى قولدانىلادى. تانىمال تۇلعالاردىڭ جاساندى سيفرلىق بەينەلەرىن ءتۇپنۇسقادان اجىراتۋ مۇمكىن ەمەس. مۇنداي تەحنولوگيالاردى ءتۇرلى الاياقتار مەن دەسترۋكتيۆتى كۇشتەر بەلسەندى پايدالانادى. سوندىقتان مەديا سالاسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جاۋاپكەرشىلىك تانىتىپ، مەملەكەتتىڭ اتالعان گيبريدتى، اسا قاۋىپتى قاتەرلەرگە توتەپ بەرۋىنە اتسالىسۋعا ءتيىس. وسى ورايدا سىزدەردىڭ ەڭبەكتەرىڭىز وراسان، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستاندا ب ا ق قىزمەتىنە قاجەتتى جاعداي جاسالعانىن ايتتى.
- ەلىمىزدە پىكىر الۋاندىعى مەن ءسوز ەركىندىگى بار، ال سەنزۋراعا زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىنعان. الايدا، ءسوز بوستاندىعى دەگەنىمىز جۇگەنسىزدىككە جانە تارتىپسىزدىككە جول بەرۋ دەگەن ءسوز ەمەس. سوندىقتان قوعامدىق پىكىردى وزدەرىنىڭ تەرىس پيعىلىنا پايدالانىپ، مەديا سالاسىندا ايلاسىن اسىرعىسى كەلەتىندەر مىنا ءبىر قاراپايىم قاعيدانى جادىندا ۇستاۋى قاجەت: بىردە-ءبىر ادام شەكسىز قۇقىق يەسى ەمەس. باسقاشا ايتساق، ءوز قۇقىڭدى ءبىلۋ جانە ساقتاۋ وزگەنىڭ قۇقىن بۇزۋ نەمەسە ار-وجدانىن تاپتاۋ دەگەن ءسوز ەمەس. الدىمىزدا ادامدار جالعان اقپاراتتىڭ جەتەگىندە كەتپەي، كۇرىشتى كۇرمەكتەن اجىراتۋى ءۇشىن مەدياساۋاتتىلىقتى بارىنشا ارتتىرۋ مىندەتى تۇر. قوعام قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭىنەن پايدالانۋ قاجەت، سونىڭ ىشىندە كەز كەلگەن زاڭسىز اقپاراتتى جەدەل انىقتاۋ جانە بۇعاتتاۋ جۇمىسىن قولعا الۋ وتە ماڭىزدى. ءبىز زاڭ مەن تارتىپكە باعىناتىن ەل رەتىندە قۇقىقتىق نيگيليزمگە، اسىرەشىلدىككە، ياعني، راديكاليزمگە جانە حالقىمىزدىڭ بولمىسىنا جات قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ ىسىنە تۇبەگەيلى توسقاۋىل قويۋىمىز كەرەك. بۇل - وتە ماڭىزدى مىندەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، 28 -ماۋسىم - ب ا ق وكىلدەرىنىڭ كاسىبي مەرەكەسى قارساڭىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەر قاۋىمىن قۇتتىقتادى.
ەسكە سالا كەتسەك، 2019 -جىلى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۋرناليستەردىڭ كاسىبي مەرەكەسىن بەكىتۋ جونىندە ۇكىمەتكە تاپسىرما بەرگەن بولاتىن. ۇكىمەتتىڭ ءتيىستى قاۋلىسى جاريالانىپ، 28 -ماۋسىم كۇنى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ مەرەكەسى اتالىپ وتەتىن بولدى.
اۆتورلار
ايجان سەرىكجان قىزى