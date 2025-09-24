قازاق شاباندوزى الەمدىك رەكورد ورناتتى
استانا. KAZINFORM - جاس شاباندوز ەرنار جاسۇزاق ەكى اتتىڭ ۇستىندە تىك تۇرىپ، 2 شاقىرىمدى ساعاتىنا 60 ك م جىلدامدىقپەن شاۋىپ ءوتتى. بۇل ونەرى ءۇشىن ول دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار كىتابىنىڭ GBR كەيىپكەرى اتانىپ، قازاقستاننىڭ ات سپورتى تاريحىنا جاڭا بەلەس قوستى.
- جالپى ات سپورتىمەن 3 جىلدان بەرى اينالىسامىن. بۇل رەكوردتى ورناتۋ ءۇشىن 3 ايدان اسا ۋاقىت بويى دايىندالدىق. ءبىرتالاي قيىندىق تا بولدى. ەڭ اۋەلى اتتارىمىز قينالدى. اياقتارى اۋىرعان كەزدەر بولدى. ءساتسىز جاعدايلاردىڭ كەسىرىنەن اتتان دا قۇلادىم. تۇرا دا الماي قالدىم. ءبىراق العا قويعان ماقساتىما ۇمتىلىپ، سول قيىندىقتىڭ ءبارىن ەڭسەرۋ ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىمدى سالدىم، - دەيدى رەكوردسمەن.
شاباندوز جاڭا رەكوردتى ءبىر دەگەننەن-اق ءساتتى ورىنداعان.
- 20 -قىركۇيەك كۇنى بىزگە تەك 2 مۇمكىندىك بەرىلدى. ءبىراق ءبىرىنشى مۇمكىندىكتەن الىپ شىقتىق. دەسە دە وعان دەيىن قانشاما ءساتسىز تاجىريبەلەر بولدى عوي. بۇل بەلەسكە جەتۋ وڭاي بولعان جوق. قاۋىپسىزدىك شارالارىن دا ەسكەردىك. ءبىراق اتتىڭ ۇستىندە تۇرعاندا بار جاۋاپكەرشىلىك تەك مەندە بولادى. ەكى اتتىڭ بالانسىن بىردەي ەتىپ ۇستاپ وتىرۋ، ەكى اتتىڭ ۇستىندە تۇرعاندا باسقا جاققا اۋىپ كەتپەۋ، اتتاردىڭ باسقا باعىتقا كەلىپ قالماۋى، بارلىعى تەك ماعان بايلانىستى، - دەيدى ول.
ەرنار جاسۇزاق كەلەسى جىلى تاعى ءدا بىر رەكورد ورناتۋعا نيەتتى.
ايتا كەتەيىك، وسىدان 3 كۇن بۇرىن الماتى وبلىسىندا الەمدەگى ەڭ ۇلكەن تۇيە كەرۋەنى ءجۇرىپ ءوتىپ، رەكورد تىركەگەن ەدى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت