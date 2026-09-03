قازاق ءتىلىنىڭ سيفرلىق قورىنا شەتەلدەگى قانداستاردىڭ تىلدىك مۇراسى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاق ءتىلىنىڭ سيفرلىق قورىنا شەتەلدەگى قازاقتاردىڭ تىلدىك مۇراسى ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI كومپانياسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسىنىڭ جەتەكشىسى انار قۇرمانجان قىزى ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبا اياسىندا قازاق تىلىندەگى ءماتىن مەن سويلەۋ دەرەكتەرىنىڭ ساپالى كورپۋسى جيناقتالىپ جاتىر.
- قازاق ءتىلىنىڭ ماتىندىك كورپۋسى 14 ميلليارد توكەنگە جەتتى. ونداعى ماتەريالدار تاقىرىپ، جانر جانە جاس ەرەكشەلىكتەرى بويىنشا جىكتەلگەن. كورپۋسقا قازاق ءتىلىنىڭ تاريحي دامۋ كەزەڭدەرىن قامتيتىن مازمۇنمەن بىرگە شەتەلدەگى قازاق دياسپوراسىنىڭ تىلدىك مۇراسى دا ەنگىزىلدى. قور ءبىلىم، عىلىم، تەحنولوگيا، ەكونوميكا، قۇقىق، مەديتسينا، تاريح، ەتنوگرافيا، مەديا جانە بالالار كونتەنتىن تۇگەل قامتيدى، - دەدى انار قۇرمانجان قىزى.
حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامىنىڭ پرەزيدەنتى راۋان كەنجەحان ۇلى بۇل جوبانىڭ نەگىزگى ماقساتى قازاق ءتىلىنىڭ جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە تولىققاندى قولدانىلۋىنا جاعداي جاساۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - قازاق ءتىلىنىڭ جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە تولىققاندى قولدانىلۋىنا جاعداي جاساۋ. ول ءۇشىن ءتىلدىڭ باي قورىن سيفرلىق ورتاعا ەنگىزۋمەن قاتار، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قازاق ءتىلىن تابيعي ءتۇسىنۋى، دۇرىس قولدانۋى جانە ۇلتتىق مادەني كونتەكستتى ەسكەرۋى ماڭىزدى. سوندىقتان ءبىز دەرەك قورىن قالىپتاستىرۋمەن عانا شەكتەلمەي، ونىڭ ساپاسىنا جانە ءتىل مودەلدەرىن باعالاۋ قۇرالدارىنا دا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرمىز. بۇل - ءبىر رەتتىك جوبا ەمەس، جۇيەلى ءارى ۇزاقمەرزىمدى جۇمىس، -دەدى ول.
ەسكە سالايىق، حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI اراسىنداعى بىرلەسكەن جوبا 2025-جىلعى 7-قاراشادا ۆاشينگتوندا جاسالعان كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. ونىڭ ماقساتى - ساپالى سيفرلىق كونتەنت پەن سەنىمدى دەرەكتەر قورىن قالىپتاستىرۋ ارقىلى ۇلكەن ءتىل مودەلدەرىنىڭ قازاق تىلىندەگى جۇمىس ساپاسىن ارتتىرۋ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاق تىلىندەگى اۋديونى ماتىنگە اينالدىرۋ دالدىگى 98 پايىزعا جەتكەنى جايلى جازدىق.