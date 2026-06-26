قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىس اياسى كەڭەيىپ كەلەدى
استانا. قازاقپارات - قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىسى كەڭەيىپ، ءتول ءتىلىمىزدىڭ تۇعىرى بەكي ءتۇستى. اقپارات ايدىنىندا انا ءتىلىمىزدىڭ ۇلەسى ارتىپ كەلەدى. بۇل جايلى وتكەن اپتادا ۇكىمەت جانىنان قۇرىلعان كەڭەستە ايتىلدى. سونداي-اق جاڭا مەديا مەن اقپاراتتىق تەحنولوگيادان دا قازاق ءتىلى قالىس قالىپ جاتقان جوق.
قازاق ءتىلىنىڭ قولدانىس اياسى كەڭەيىپ كەلەدى. بۇگىندە بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنداعى قازاق تىلىندەگى ونلاين-كونتەنتتىڭ ۇلەسى %78- عا جەتتى. ال مەملەكەتتىك تىلدەگى ينتەرنەت- رەسۋرستاردىڭ ۇلەسى %60- دى قۇرايدى. سونىمەن قاتار وتاندىق تەلەۆيزيالىق ونىمدەردىڭ 70 پايىزدان استامى مەملەكەتتىك تىلدە كورەرمەنگە تاراپ جاتىر. بۇل جايلى ۇكىمەت جانىنداعى مەملەكەتتىك ءتىل ساياساتىن جۇزەگە اسىرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا ايتىلدى. دەگەنمەن بوساڭسۋعا بولمايدى.
كەلەلى كەڭەس ءتول ءتىلىمىزدىڭ تارالۋ ايماعىن ودان ءارى كەڭەيتۋگە مىندەتتى. پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا مەملەكەتتىك ءتىل ساياساتى تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاۋدى تاپسىردى. سونداي-اق قازاق تىلىندەگى كونتەنتتىڭ ساپاسى مەن باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار مىندەتتەر جۇكتەلدى.
سونىمەن قاتار زاماناۋي تەحنولوگيالاردان دا قازاق ءتىلى قالىس قالماق ەمەس. 900 ميلليون قولدانۋشىسى بار GhatGPT- دە ءتول ءتىلىمىز «ەڭ تەز دامىپ كەلە جاتقان ءتىل»رەتىندە تانىلدى. بۇل جايلى OpenAI كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى سارا فرايار مالىمدەدى. ول ەڭ جىلدام دامىپ، ءوسىپ كەلە جاتقان - ازەربايجان مەن قازاق تىلدەرى، - دەدى.
سارا فرايار، OpenAI كومپانياسىنىڭ ديرەكتورى:
- ChatGPT- ءدى اپتا سايىن 900 ميلليوننان استام ادام قولدانادى. جاقىندا ءبىزدىڭ ەكونوميكالىق زەرتتەۋ توبى قىزىق مالىمەت كورسەتتى. ChatGPT قولدانۋشىلارى كوبەيىپ كەلە جاتقان قۇرلىق - افريكا. ال ەڭ كۇننەن-كۇنگە سۇرانىس ارتىپ كەلە جاتقان تىلدەردىڭ قاتارىندا قازاق جانە ازەربايجان تىلدەرى بار.
بۇل - شىنىمەن دە تاڭعالارلىق كورسەتكىش. جاھان جۇرتىنىڭ قاجەتىنە جاراعان جوبادا ءتول ءتىلىمىزدىڭ دامىپ، قولدانۋشى قازاقستاندىقتاردىڭ قاتارى ارتىپ كەلە جاتقاندىعىن مىنا ساندارعا قاراپ بايقاساق بولادى. GhatGPT- ءدى ازىرلەۋشى كومپانيا ەل قازىناسىنا 1,8 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەگەن. بۇل جايلى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ سيفرلىق اكتيۆتەردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى تالعات ءادىلوۆ مالىمدەدى.
تالعات ءادىلوۆ، مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ سيفرلىق اكتيۆتەردى اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى:
- ەگەر ءىرى سومالار تۋرالى ايتاتىن بولساق، ChatGPT پلاتفورماسى 2025 -جىلى تولەنبەگەن سالىقتار بويىنشا 1,8 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە قوسىمشا سالىق تولەدى. ال AliExpress قازاقستان بيۋدجەتىنە 600 ميلليون تەڭگەدەن استام سوما اۋداردى.
قازاق ءتىلىن ءبىلۋ قازاقستاندىقتارمەن قاتار ەلگە كوشىپ كەلۋگە نيەتتى شەتەلدىكتەرگە دە مىندەتتەلەدى. قازاق دالاسىنا تۇراقتى تۇرامىن دەگەندەرگە ەندى مەملەكەتتىك ءتىلدى В2 دەڭگەيىندى مەڭگەرۋ كەرەك. بۇل دەگەنىڭىز انا ءتىلدى 70 پايىزعا ۇعىنىپ، سويلەي الۋى ءتيىس دەگەن ءسوز. سوندا عانا ازاماتتىق الىپ، قازاق دالاسىنا تۇرۋعا قۇقىلى. بۇرىن بۇل نورما А1 دەڭگەيىندە عانا تالاپ ەتىلەتىن ەدى.
اۆتورى: شەرنياز جالعاسبەك ۇلى
24.kz