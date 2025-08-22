ق ز
    قازاق ءتىلى بىرتىندەپ تەحنولوگيانىڭ تىلىنە اينالىپ كەلە جاتىر - ماقپال جۇماباي

    استانا. KAZINFORM - قازاق ءتىلى بىرتىندەپ تەحنولوگيانىڭ تىلىنە اينالىپ كەلە جاتىر. بۇل تۋرالى «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ش. شاياحمەتوۆ اتىنداعى «ءتىل-قازىنا» ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعىنىڭ باس ديرەكتورى ماقپال جۇماباي ايتتى.

    Мақпал Жұмабай
    Фото: Kazinform

    - قازاق ءتىلى قوعامدىق ءومىردىڭ بارلىق سالاسىندا ەركىن قولدانىلا باستادى. مىسالى ادامداردىڭ كۇندەلىكتى ChatGPT- گە جازعان سۇراۋلارىنىڭ ءبارى ءتىلدى وسى ومىرگە بەيىمدەپ جاتىر. قازاق ءتىلىنىڭ ەندىگى دامۋى كۇندەلىكتى قولدانىستا سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋ بارىسىندا قانداي سۇراۋ جىبەرەمىز، سوعان بايلانىستى بولادى. ويتكەنى بۇگىنگى تەحنولوگيانىڭ وزەگى - گەنەراتسيا، ول سىزدەن العان اقپاراتتى وقي بەرەدى. بۇگىن 10 ساۋال جازسام، ول 10 سۇراق بويىنشا ءبىلىمىن جەتىلدىرەدى، - دەدى ول.

    ودان بولەك، سپيكەر سيفرلىق پلاتفورمالاردى پايدالانۋ كەزىندەگى قازاق ءتىلىن قولدانۋ كورسەتكىشىن اتاپ ءوتتى.

    - «ءتىل-قازىنا» ۇلتتىق عىلىمي-پراكتيكالىق ورتالىعى اۋقىمىندا ايتار بولسام، ءبىز قوعامعا 12 قىزمەت ۇسىنامىز. وندا 4 ميلليوننان استام قولدانۋشىمىز بار. جىلىنا بىزگە 12 ميلليوننان استام سۇرانىس كەلەدى، سونشا ساۋالدى وڭدەيمىز. بۇل سۇرانىستىڭ وتە ۇلكەن ەكەنىن كورسەتەدى. قازاقستان حالقىنىڭ تەڭ جارتىسىنان استامى قازاق تىلىندە ساۋال قويادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ماقپال جۇماباي.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق وقۋشىلار ج ي وليمپياداسىندا رەكوردتىق ناتيجە كورسەتكەنىن جازعان ەدىك.

