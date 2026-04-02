قازاق بالاسى «بارسەلونادا» وينايدى
استانا. قازاقپارات - قازاق بالاسى «بارسەلونادا» وينايتىن كۇنگە جەتتىك. ايگىلى كاتالونيالىق كلۋب نەبارى 15 جاستاعى ورالدىق ورەن كارىم مەڭدىحانوۆپەن كەلىسىمشارتقا وتىرعان. بۇل تۋرالى Mundo Deportivo باسىلىمى حابارلادى.
وتانداسىمىز 2022 -جىلدان بەرى يسپانيادا جاتتىعادى. ول وتكەن ماۋسىمىن سەردانولا ساپىندا وتكىزسە، بيىل سانت كۋگات قاتارىندا جوعارى دەڭگەيدە ونەر كورسەتىپ ءجۇر. ەندى قازاقستاندىق جاس ۆينگەر رەسمي تۇردە كاتالونيالىقتار ساپىنا قوسىلىپ، كەلەسى ماۋسىمنان باستاپ بارسەلونا جەيدەسىندە ونەر كورسەتەدى.
جەرلەسىمىز وڭ قاپتالدا وينايتىن شابۋىلشى. ول ءوزىنىڭ جىلدامدىعىمەن، دريبلينگ شەبەرلىگىمەن جانە سەنىمدى ويىنىمەن كوزگە تۇسكەن. وسىلايشا، كارىم مەڭدىحانوۆ بارسەلونا تاريحىنداعى العاشقى قازاقستاندىق فۋتبولشى اتانىپ وتىر.
يسپانيانىڭ بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر فۋتبولى حالىقارالىق تالانتتار ءۇشىن ماگنيت بولۋىن جالعاستىرىپ وتىر. نازار اۋدارا باستاعان ەسىمدەردىڭ ءبىرى - كارىم مەڭدىحانوۆ.
