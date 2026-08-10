قازاق ايەلى ءوزى ءولىپ بارا جاتىپ جارىنىڭ ابىرويىن ويلايدى - ءازىلحان نۇرشايىقوۆ
حاليما اۋرۋحانانىڭ رەانيماتسيا بولىمىندە 13 كۇن جاتتى. تالاي ەمدەۋدەن ءوتىپ، اسقىنعان شەگىنە جەتكەن باۋىر اۋرۋى بوي بەرمەدى. ءبىر كۇنى تۇندە اۋرۋحانانىڭ كەزەكشى دارىگەرى ماعان تەلەفون سوقتى.
- اپاي ءسىزدى شاقىرىپ جاتىر. ايتاتىن ءسوزىم بار ەدى دەيدى، - دەدى.
تۇنگى ساعات بىردە بالالار ءبارىمىز جان ۇشىرىپ، اۋرۋحاناعا جەتتىك. رەانيماتسيا ءبولىمىنىڭ پالاتاسىنا بالالاردى كىرگىزبەدى. مەنى جالعىز جىبەردى. مەن پالاتاعا كىرىپ، قاسىنا بارىپ، قۇشاقتاپ بەتىنەن ءسۇيدىم. حاليما مەنىڭ قولىمدى سيپاپ جاتىپ، ءسوز سويلەدى.
- مەن جەتى جاسىمدا جەتىم قالىپ، 5 جاسار ءسىڭلىمدى جەتەكتەپ، بالالار ۇيىنە ءتۇستىم عوي. بالالار ۇيىندە ءسىڭلىم حانىمحان قايتىس بولىپ، مەن جالعىز قالدىم. سودان 10 جىل بالالار ءۇيى مەن ينتەرناتتا تاربيەلەندىم. سان رەت اۋىرىپ، اۋرۋحانادا جاتىپ، بالالار ساناتوريىندە ەمدەلدىم. سوعىستان كەيىن ماسكەۋدەگى اسكەري گوسپيتال، ساناتوريدە جاتىپ، ءبىر جارىم جىل مەديسينالىق باقىلاۋدا بولدىم. سان رەت ءولىپ، سان رەت تىرىلگەنمىن. ودان كەيىن ەكەۋمىز قوسىلىپ، 54 جىل بىرگە ءومىر سۇردىك. ەكەۋمىزدىڭ ءبىر-بىرىمىزگە دەگەن ماحابباتىمىز مەنى ولمەۋگە ءماجبۇر ەتتى. ساعان قوسىلىپ، بالالى-شاعالى، نەمەرەلى، شوبەرەلى بولىپ، باقىتتى ءومىر ءسۇردىم. قازىر 80 جاسقا جەتكەنىم مارتەبەلى ماحابباتتىڭ ارقاسى دەپ بىلەمىن. ەندى، مىنە، ايرىق جولعا جەتكەن سياقتىمىن، ساعان ايتاتىن مىناداي وسيەتىم بار.
حاليما وسىلاي دەپ ءبىر توقتادى. ءبىراز دەمالعاننان كەيىن، قايتادان ءسوزىن جالعادى:
❗️ءبىرىنشى ايتارىم: مەن ولاي-بۇلاي بوپ كەتسەم، سەن جىلاما. جىلاساڭ: ءارى بالالاردى جاسىتاسىڭ، ءارى جۇرتتىڭ سوزىنە قالاسىڭ. قازاقتا: «قاتىن ءولدى، قامشىنىڭ سابى سىندى» دەگەن ءسوز بار. سەن جىلاساڭ، جۇرت سەنى مازاقتاپ كەتەدى: «قاتىنى ولگەنگە جىلاعان جامان، جاسىق نەمە ەكەن عوي!» دەيدى. ءوزىم ولسەم دە سەنىڭ سوڭىڭنان ءسوز ەرمەسە ەكەن دەيمىن.
❗️ەكىنشى ايتارىم: قازىر جۇرتتىڭ ءبارى وتىرىك بولسا دا، شىن بولسا دا ءدىنشىل بولىپ الدى. سەن عىلىمعا عانا سەنەسىڭ. جەردەگى قۇداي - دارىگەرلەر دەپ بىلەسىڭ. ونىڭ ءجون. مەنى جونەلتۋ جۇمىسىن ماقىش دوسىمىز بايسەيىتوۆاعا تاپسىر. جانازامدى ءوزىم جاقسى كورىپ، قادىرلەيتىن اسىلحان قاجىعا شىعارت. ەگەر مولدا شاقىرماساڭ جۇرت: «ايەلىنە قۇران وقىتپاي، ارام ءولتىردى» دەپ قاڭقۋ قىلادى. مەن سەنىڭ جۇرتتىڭ وسىنداي جامان، لاس سوزىنە قالماۋىڭدى تىلەيمىن.
❗️ءۇشىنشى ايتارىم: ساقالىڭدى وسىرمە، شاشىڭدى قوبىراتپا، جاعاڭدى قيسايتپا. ءۇنجىرعاڭدى تۇسىرمەي، تىك ءجۇر. جۇرت سەنى: «ايەلى ولگەننەن كەيىن ءجۇنجىپ كەتىپتى» دەمەسىن!
❗️ءتورتىنشى ايتارىم: مەن ەرتەدەن ءوزىم ولسەم ساعان سەرىك بولار قانداي ايەل بار دەپ ىلعي ويلاپ ءجۇرۋشى ەدىم. تابا المادىم. ويتكەنى ساعان جاس ايەلدىڭ كەرەگى جوق. جاس ايەلدىڭ جات ەركەكپەن قىلمىڭداعانىن كوتەرە المايسىڭ، جۇيكەڭدى جۇقارتاسىڭ. قارتاڭ ايەلدەر اياقتارىن ارەڭ الىپ ءجۇر. ولاردىڭ وزدەرىنە كۇتىم كەرەك. سەن ەشكىمدى كۇتە المايسىڭ، كۇتۋشى بولا المايسىڭ. ەندى 80-گە كەلگەندە ساعان ۇيلەنۋدىڭ قاجەتى بولماس. بالالارىمىز كۇتەر. ارينە، مەنىڭ كۇتىمىمدەي بولماس. ءبىراق، بالالار نە تاماق جاساپ بەرسە، سونى ءىش. «اناۋ جوق، مىناۋ جوق» دەپ بالالاردىڭ مازاسىن الما - جەك كورىپ كەتەدى، ءوز بالالارىڭا ۇرىسساڭ دا، كەلىندەرگە ۇرىسپا. كەلىن - ۇرپاعىڭنىڭ اناسى عوي!
❗️بەسىنشى ايتارىم: ۇلدار اراق ىشپەسىن!
❗️التىنشى ايتارىم: ۇلدار، قىزدار، كەلىندەر، نەمەرەلەر سەنى كۇتسىن. سەنى كۇتكەنى انامىز، اجەمىز، ەنەمىز دەپ مەنى ارداقتاعانى، مەنىڭ جانىم جايلى جاتۋىنا كومەكتەسكەندەرى دەپ ءبىلسىن. ساعان وسىلاردى ايتايىن دەپ شاقىرتىپ ەدىم.
ال ەندى نە ايتامىن؟ جەر امان بولسىن! ەل امان بولسىن! ۇلت امان بولسىن! ۇرپاق امان بولسىن! ءبىز سياقتى اتا-انالار اركىم ءوز ۋاقىتىندا ومىردەن ءوتىپ جاتادى عوي. ونىڭ ۋاقاسى جوق. بارلىق اعايىن، تۋىس، دوستارعا، قىمبات كورشىلەرگە سالەم ايت. ءبارىنىڭ ۇزاق ءومىر سۇرۋلەرىن تىلەيمىن. قوش بول! قوش. ەندى تەز بالالاردىڭ قاسىنا بار. سەنى كۇتىپ، ۇرەيلەنىپ تۇرعان شىعار، ءبارىنىڭ بەتىنەن ءسۇي. مەن ءۇشىن ءسۇي!
وسىلاي دەپ باسىن ءسال كوتەرىپ، مەنى ءۇش رەت بەتىمنەن ءسۇيدى. ۇيدەن فوتواپپارات الا بارعان ەدىم. دارىگەرگە ايتىپ حاليما ەكەۋىمىزدىڭ قۇشاقتاسىپ، قوشتاسىپ جاتقان ساتتەرىمىزدى سۋرەتكە ءتۇسىرتىپ الدىم.
جازۋشى ءازىلحان نۇرشايىقوۆ ەستەلىگىنەن