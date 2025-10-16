قازاق استىعى ءۇشىن قانداي جاڭا نارىقتار اشىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ 9 ايىندا 7,3 ميلليون توننا استىق ەكسپورتقا شىعارىلدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ اگرارلىق ماسەلەلەر كوميتەتىندە استىقتى تاسىمالداۋدىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىنە ارنالعان وتىرىستا كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ ايتتى.
- وتكەن ماركەتينگ جىلىندا (2024-جىلدىڭ قىركۇيەگى مەن 2025-جىلدىڭ تامىز ارالىعى) استىق جۇگىن تاسىمالداۋ تابىستى بولدى. اتاپ اتيقاندا، وتكەن ماركەتينگ جىلىندا تاسىمال كولەمى 13,3 ميلليون توننادان اسىپ، 45 پايىزعا ارتتى. وسى جىلدىڭ 9 ايىندا 9,6 ميلليون توننا استىق تاسىمالداندى. ءوسىم وتكەن جىلدىڭ 9 ايىمەن سالىستىرعاندا 40 پايىزدى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە ەكسپورت - 7,3 ميلليون توننا، رەسپۋبليكا ىشىندە - 2,2 ميلليون توننا، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، استىق ەكسپورتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىندا وڭ قارقىن بايقالادى. ماسەلەن، قىتاي باعىتىندا استىق كولەمىنىڭ تومەندەۋىنە قاراماستان ازىقتىق ۇن كولەمى 2,2 ميلليون تونناعا جەتىپ، 4,6 ەسەگە ۇلعايدى.
- بۇل وڭدەۋشىلەر قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىم شىعارۋدى ارتتىرا تۇسكەنىن دالەلدەيدى. سونىمەن قاتار ورتالىق ازيا ەلدەرىنە تاسىمال كولەمىنىڭ 34 پايىزعا ارتقانى بايقالادى. اقتاۋ پروتى ارقىلى يران باعىتىنا دا تاسىمال جاندانىپ، 3,3 ەسە ارتتى. اۋعانستانعا 40 پايىزعا ءوسىم كورسەتتى. رەسەي اۋماعىنا جانە ول ارقىلى ەكسپورت 4,2 ەسەگە كوبەيدى. ازەربايجانعا دا ارتتى.
بالتىق ماڭى ەلدەرى جانە پورتتارى ارقىلى ەكسپورت 14 ەسەگە، رەسەيدىڭ بادتىق جانە قارا تەڭىز پورتتارى ارقىلى 1,4 ەسەگە ۇلعايدى. افريكا باعىتىندا-ماروككو، الجير، سونىمەن قاتار ۆەتنام مەن ە و ەلدەرىنە جاڭا نارىقتار اشىلدى. وسىلايشا، استىق جۇكتەرىن تاسىمالداۋ، سونداي-اق ەليەۆاتورلاردى جاڭا استىققا بوساتۋ تاپسىرماسىن كولىك سالاسى نارىق قاتىسۋشىلارمەن جانە مەمەكەتتىك ورگاندارمەن ورىندادى، - دەدى جانىبەك تايجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە 25,9 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى.
اۆتور مارلان جيەمباي