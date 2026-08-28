قازاق دارىگەرى كوز ەمدەۋدىڭ الەمدە جوق ءتاسىلىن ويلاپ تاپتى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق دارىگەر كوز ەمدەۋدىڭ تىڭ ءتاسىلىن ويلاپ تاپتى. ول كۆانتتىق فيزيكانىڭ مۇمكىندىكتەرىن قولدانىپ سوقىرلىقتى ەرتە كەزەڭدە انىقتايتىن قۇرىلعى جاساپ شىعاردى.
ونىڭ بۇل جاڭالىعى الەم عالىمدارىنىڭ نازارىن اۋدارىپ وتىر. قازىر مۇحيت قۇلماعانبەتوۆ جوباسىن گونكونگتا جەتىلدىرۋ ۇستىندە.
مۇحيت قۇلماعانبەتوۆ، عالىم- دارىگەر /وفتالمولوگ/:
- بۇل جەردە ءبىز ەكى ءتۇرلى جارىق ساۋلەلەرىن پايدالانامىز. بىرەۋى پولياريزاتسيالانعان، ەكىنشىسى پولياريزاتسيالانباعان. ەكەۋى مىنا بيمسپەكتردا كەزدەسەدى دا ونى سۋپەرپوزتسيا دەيمىز. ءارى قاراي مىنا فيلتر، سوسىن ايريس ارقىلى ءوتىپ ساۋلەنىڭ فازاسىن وزگەرتەمىز دا مىنا لينزا ارقىلى ادامنىڭ كوزىنە جىبەرەمىز. جانە وسى جارىقتى كورگەن ادام ماكۋليارلى دەگەنەراتسياسى جوق دەگەن ءسوز، ال ەگەر كورە الماسا ماكۋليارلى دەگەنەراتسيانىڭ ەرتە كەزەڭى باستالعان دەگەندى بىلدىرەدى. وسىنىڭ جاقىندا پاتەنتىن الدىق.
كوز ءتۇبىنىڭ زاقىمدانۋىن ەرتە كەزەڭدە انىقتايتىن قۇرىلعى وسى. ماكۋليارلى دەگەنەراتسيا دۇنيەجۇزىندە 300 ميلليوننان استام ادامدا كەزدەسەتىن دەرت. مۇحيت ونى انىقتاۋدىڭ ءادىسىن ويلاپ تاۋىپ ايدى اسپاننان ءبىر-اق شىعاردى. بۇگىندە الەمنىڭ ۇزدىك عالىمدارىمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ ابدەن جەتىلدىردى. قازىر گونكونگ پەن كانادا كلينيكالارىندا سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر. قازاق بالاسىنىڭ كۆانتتىق تەحنولوگياسى العاشقى جەمىسىن بەرە باستادى. جاڭا قۇرىلعىمەن تاجىريبە رەتىندە 200 ادامنىڭ كوز جانارى تەكسەرىلدى.
مۇحيت قۇلماعانبەتوۆ، عالىم- دارىگەر /وفتالمولوگ/:
- بۇل اۋرۋدىڭ ەرتە دياگنوستيكاسى قازاقستاندا جوق. قازاقستان تۇگىلى باسقا ەلدەردە دە جوق. ەگەر وسىنى الىپ بارساق، ءبىزدىڭ ەلدە بۇكىل مەملەكەتتىك دەڭگەيدە ماسسوۆىي سكرينينگ جاساۋعا بولادى. بەلگىلى ءبىر اۋىراتىن ناۋقاستاردىڭ الدىن الا دياگنوستيكا جاساۋعا بولادى.
عالىم- دارىگەر بىرنەشە جىل بويى گونكونگتە ءبىر جوبانىڭ سوڭىندا جۇرمەپتى. جەكە زەرتتەۋ جاساپ كۆانتتىق فيزيكانىڭ تاعى ءبىر مۇمكىندىگىن اشتى. ول ميوپيا دەرتىن انىقتاپ تۇبەگەيلى ەمدەۋدىڭ امالىن تاپقان. قازىر الىستان كورمەۋشىلىكتى توقتاتاتىن قۇرىلعىنى ءوزى قۇراستىرىپ جاتىر. ءبىراق ازىرگە پاتەنتەلمەپتى.
مۇحيت قۇلماعانبەتوۆ، عالىم-دارىگەر /وفتالمولوگ/:
- كۆانتتىق وپتيكانى پايدالانا وتىرىپ وسى جاقىندا جاڭا يدەيا تۋدى. سول جۇيەنى قۇراستىرىپ جانۋارلارعا ەكسپەريمەنت جاساپ كوردىم. قورىتىندىسى وتە جاقسى شىقتى. تەحنولوگيالىق دەتالدارىمەن بولىسە المايمىن. ونىڭ جۇيەسىن جارتىلاي قۇراستىرىپ قويدىق. ءسىزدىڭ ارتىڭىزدا جاتىر. ءارى قاراي ونىڭ سىرتقى كەلبەتىن جانە ءبىرىنشى ەكسپەريمەنتتەرىمىزدى باستاساق، كلينيكالىق ول دا قول جەتىمدى بولۋى مۇمكىن. ونىڭ ءبىر جاقسى جەرى تەك قانا دياگنوستيكا ەمەس، ول ەمگە ارنالعان.
الەمدە كۆانتتىق فيزيكانى وفتالمولوگيا سالاسىندا ەشكىم قولدانىپ كورمەگەن. عىلىمعا تۇڭعىش رەت قازاق عالىمى ەنگىزىپ وتىر. ونىڭ جاڭالىعى دۇنيەجۇزىنە تارالىپ قازىر ا ق ش، ەۋروپا، قىتاي، كانادا، جاپونيا ەلدەرىنەن ءتۇرلى ۇسىنىستار تۇسۋدە. ءبىراق عالىم قۇلماعانبەتوۆتىڭ ءوز جوسپارى بار. جۋىردا استانادان وفتالمولوگيالىق ورتالىق اشىپ، كلينيكالىق باعىتپەن قاتار عىلىمي يننوۆاتسيالىق جوبالاردى دا جۇزەگە اسىرۋدى كوزدەپ وتىر.
24.kz