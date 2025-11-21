قازاق-ارميان قارىم-قاتىناسى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە - پرەزيدەنت
استانا. قازاقپارات - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن نيكول پاشينيان ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان بريفينگ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بريفينگ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى: «قازاق-ارميان قارىم-قاتىناسى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولادى» دەدى.
پرەزيدەنت ارمەنيانى ەلىمىزدىڭ ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى رەتىندە اتادى. ەكىجاقتى قارىم-قاتىناس بەرىك دوستىققا جانە ءوزارا قۇرمەتكە نەگىزدەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازاقستاننىڭ ارمەنيا مەملەكەتىنە جانە ونىڭ حالقىنا دەگەن ىقىلاسى ايرىقشا. ءبىز ارميان جۇرتىنىڭ تەرەڭ تاريحىنا، باي مادەنيەتى مەن سالت-داستۇرىنە زور قۇرمەتپەن، ىلتيپاتپەن قارايمىز. وسى قۇندىلىقتاردىڭ نەگىزىندە بارلىق باعىتتاعى ىقپالداستىعىمىز ۇدايى دامىپ كەلە جاتىر. ءبىز ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا مۇددەلىمىز. مەنىڭ بىلتىر ارمەنياعا جاساعان رەسمي ساپارىمنىڭ قورىتىندىسى جانە بۇگىنگى كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەسى - سونىڭ ايقىن دالەلى. قازاق-ارميان قارىم-قاتىناسى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە بولادى. سوعان سايكەس بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويدىق. بۇل شەشىم ەكى ەلدىڭ دوستىعىن بەكەمدەپ، سان سالالى جاڭا ىنتىماقتاستىق كەزەڭىنە جول اشارى انىق. وسى ورايدا، قۇرمەتتى نيكول ۆوۆايەۆيچ پاشينياننىڭ قازاقستان مەن ارمەنيانىڭ قارىم-قاتىناسىن نىعايتۋعا قوسقان ولشەۋسىز ۇلەسىن اتاپ وتكىم كەلەدى. نيكول ۆوۆايەۆيچ پاشينيان حالىقارالىق قاۋىمداستىققا كۇشتى باسشى، كورەگەن ساياساتكەر، كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى رەتىندە كەڭىنەن تانىمال، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەشە كەلدى.
وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.