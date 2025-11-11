قازان ايىندا استانا مەن الماتى قالاسىندا باسپانا كوپ ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - قازان ايىندا تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ-ساتۋ بويىنشا 41259 مامىلە تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە جەكە ۇيلەر بويىنشا - 8717 جانە كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى پاتەرلەر بويىنشا - 32542 مامىلە جاسالدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى ءمالىم ەتتى.
بىلتىرعى جىلدىڭ قىركۇيەك ايىمەن سالىستىرعاندا (41313) تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ- ساتۋ مامىلەلەرىنىڭ سانى %0,1- عا ازايعان.
- مامىلەلەر سانى بويىنشا استانا (8945 - %21,7) جانە الماتى (7868 - %19,1) قالالارى، سونىمەن قاتار، قاراعاندى وبلىسى (2982 - %7,2) كوش باستاپ تۇر. مامىلەلەر سانى ۇلىتاۋ وبلىسىندا ەڭ از - 327 مامىلە (%0,8)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا قازاندا مامىلەلەر سانىنىڭ ەڭ كوپ ءوسىمى قوستاناي وبلىسىندا (%15,8+)، شىمكەنت قالاسىندا (7,7) جانە الماتى وبلىسىندا (7,4) بايقالدى. ال ءبىر ايدا قىزىلوردا وبلىسىندا (%28,4-)، الماتى قالاسىندا (%11,2-) جانە اقتوبە وبلىسىندا (%5,2-) باسپانا از ساتىلعان.
كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى تۇرعىن ءۇي مامىلەلەر سانى ءبىر ايدا %0,3- عا (110 مامىلەگە) ازايعان. 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا پاتەرلەر بويىنشا بارلىعى 32542 مامىلە جاسالدى، بۇل مامىلەلەردىڭ جالپى سانىنىڭ %78,9- ى. كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى تۇرعىن ءۇي ساۋداسىنىڭ نەگىزگى ۇلەسى استانا (%27) ، الماتى (%22,2) قالالارىنا جانە قاراعاندى وبلىسىنا (%7,8) تيەسىلى. بولمەلەر سانى بويىنشا 2 بولمەلى پاتەرلەر ساتىلىمى باسىم بولدى، 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا ولار بويىنشا 12399 مامىلە رەسىمدەلگەن.