ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:12, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قايىرىمدىلىق قورلارىنىڭ اشىقتىعى: ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق رەسۋرس قۇرىلادى

    استانا. KAZINFORM — مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى قايىرىمدىلىق سەكتورىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    Қайырымдылық қорлары қанша салық төлеп жүр
    Коллаж: DALL-E/pixabay

    — قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك جانىندا قايىرىمدىلىق سەكتورىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ بويىنشا كەشەندى ۇسىنىستار ازىرلەيتىن جۇمىس توبى بار. وسىعان بايلانىستى ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق رەسۋرس قۇرۋ پىسىقتالىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    وندا قورلار تۋرالى بارلىق نەگىزگى دەرەك - ەسەپتەر، قاراجاتتى ماقساتتى پايدالانۋ تۋرالى مالىمەت، باعدارلامالار تۋرالى اقپارات جانە قاراجات جيناۋ ناتيجەلەرى بىرىكتىرىلەدى.

    — بۇل پلاتفورمادا قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىنىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمىن قۇرۋ جوسپارلانعان. بۇل اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتەدى جانە قوعامدىق سەنىمدى قالپىنا كەلتىرەدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە قايىرىمدىلىق قور قىزمەتىن زاڭمەن رەتتەپ، جاۋاپكەرشىلىكتى قاتاڭداتۋ ماسەلەسى كوتەرىلگەن ەدى.

    ەسكە سالساق، 25-شىلدەدە ەلوردا سوتى «Biz birgemiz» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆاعا ۇكىم شىعاردى. پەريزات قايرات 10 جىلعا، اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار