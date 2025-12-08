قايىرىمدىلىق قورلارىنىڭ اشىقتىعى: ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق رەسۋرس قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM — مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى قايىرىمدىلىق سەكتورىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
— قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك جانىندا قايىرىمدىلىق سەكتورىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ بويىنشا كەشەندى ۇسىنىستار ازىرلەيتىن جۇمىس توبى بار. وسىعان بايلانىستى ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق رەسۋرس قۇرۋ پىسىقتالىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
وندا قورلار تۋرالى بارلىق نەگىزگى دەرەك - ەسەپتەر، قاراجاتتى ماقساتتى پايدالانۋ تۋرالى مالىمەت، باعدارلامالار تۋرالى اقپارات جانە قاراجات جيناۋ ناتيجەلەرى بىرىكتىرىلەدى.
— بۇل پلاتفورمادا قايىرىمدىلىق ۇيىمدارىنىڭ ءبىرىڭعاي ءتىزىلىمىن قۇرۋ جوسپارلانعان. بۇل اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتەدى جانە قوعامدىق سەنىمدى قالپىنا كەلتىرەدى، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە قايىرىمدىلىق قور قىزمەتىن زاڭمەن رەتتەپ، جاۋاپكەرشىلىكتى قاتاڭداتۋ ماسەلەسى كوتەرىلگەن ەدى.
ەسكە سالساق، 25-شىلدەدە ەلوردا سوتى «Biz birgemiz» قايىرىمدىلىق قورىنىڭ بۇرىنعى جەتەكشىسى پەريزات قايرات پەن ونىڭ اناسى عايني الاشبايەۆاعا ۇكىم شىعاردى. پەريزات قايرات 10 جىلعا، اناسى 7 جىلعا سوتتالدى.