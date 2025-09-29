قايىرىمدىلىق، كونسەرتتەر مەن جوبالار: ديماش الداعى جوسپارىمەن تانىستىردى
استانا. KAZINFORM - ديماش قۇدايبەرگەن كەلەسى ايدا مانسابىنداعى ەڭ ءىرى كونسەرتىن وتكىزبەك. بۇل تۋرالى ونەر جۇلدىزى استانادا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا حابارلادى.
ديماش جاقىندا كونسەرتىنە دايىندالۋ ءۇشىن نيۋ-يورككە اتتانباق.
- 5- قازان كۇنى Madison Square Garden-دە العاشقى جەكە كونسەرتىمدى بەرەمىن. كونسەرتتەرگە قاتىستى كوپ جوسپارىم بار، - دەپ جاۋاپ بەردى ول Kazinform ءتىلشىسىنىڭ سۇراعىنا.
قايىرىمدىلىق جوبالارى تۋرالى كوپ ايتپاسا دا، ديماش مۇنداي جوسپارلاردىڭ بار ەكەنىن راستادى.
- قايىرىمدىلىققا قاتىستى كوپتەگەن جوسپارلارىم بار، ءبىراق ونى ايتا بەرگىم كەلمەيدى. ەگەر وسى ويىمىزدى ۇلگى رەتىندە جۇزەگە اسىرا الساق، سول كەزدە مىندەتتى تۇردە بولىسەمىن. قازىر سول جوسپارلارعا تولىق سەنىمدى بولۋىم كەرەك، سوسىن عانا تىڭدارمانعا ايتامىن. قايىرىمدىلىق - بۇل كونسەرتتەردەن بولەك نارسە. بۇل - قۇدايمەن ءوزىڭنىڭ ىشكى اڭگىمەڭ. ەگەر مەن قايىرىمدىلىق ىستەسەم، ونى جۇرەگىممەن، جانىممەن جاسايمىن، - دەدى ونەرپاز.
ديماش قۇدايبەرگەن سەلين ديون مەن ستيۆي ۋاندەر سىندى الەمگە ايگىلى مۋزىكانتتارمەن جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىنىن ايتتى.
- مەن كوپتەگەن ارتىستەرمەن ىستەس بولدىم. مىسالى، ول تىزىمدە اندرەا بوچەللي، لارا فابيان، اسسيف دومينگوس، حوسە كانەلەس، دجەكي چان جانە قىتايدىڭ كوپتەگەن جۇلدىزدارى بار. ارينە، سەلين ديون مەن ستيۆي ۋاندەرمەن دە جۇمىس ىستەۋدى ارماندايمىن. ەگەر ولار بۇل ويىممەن كەلىسسە، مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت بولار ەدى. ءوزىم تۋرالى كوپ ويلامايمىن. ءبىراق مۇنداي اڭىز تۇلعالارمەن ءبىر ساحنادا ونەر كورسەتۋ مەن ءۇشىن اسقان مارتەبە، - دەدى ول.
الايدا قازىرگى ۋاقىتتا ديماش ءوزىنىڭ بار نازارىن «Voice Beyond the Horizon» جوباسىنا سالىپ جاتقان كورىنەدى جانە ونىڭ قاتىسۋشىلارىن بارىنشا قولداۋعا تىرىسىپ جاتقانىن جەتكىزدى.
- مەن جاس ۇرپاققا بار مۇمكىندىكتى جاساۋعا تىرىسىپ ءجۇرمىن. ونىڭ ىشىندە قازاقستاننان ءبىزدىڭ تەلەجوبامىزعا قاتىسىپ، تاماشا ناتيجە كورسەتكەن ولجاس تا بار. بۇل جۇمىستى ءارى قاراي جالعاستىرامىن. وسى جوبادان كەيىن ءوزىن-ءوزى باسقاراتىن تاعى ءبىر حالىقارالىق ۇيىم پايدا بولادى دەپ ۇمىتتەنەمىن، - دەپ ءتۇسىندىردى ونەر يەسى.
ايتا كەتەيىك، ديماش قۇدايبەرگەن مەن قىتايدىڭ Hunan Broadcasting System كومپانياسىمەن بىرلەسە جۇزەگە اسىرىپ جاتقان حالىقارالىق تەلەۆيزيالىق جوبا قازاقستاننىڭ تۋريستىك الەۋەتىن الەمدىك اۋديتورياعا تانىستىرىپ جاتىر.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت