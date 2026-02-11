قايىرحان تۇتقىشبايەۆ سولتۇستىك پەن شىعىس وڭىرلەردى گازداندىرۋ جوسپارىمەن ءبولىستى
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ ەلىمىزدىڭ سولتۇستىك پەن شىعىس وڭىرلەرىن گازداندىرۋ جوسپارىمەن ءبولىستى.
- قوستاناي وبلىسىندا گازبەن قامتاماسىز ەتىلگەن ەلدى مەكەندەر بار. قازىر قارتالى- رۋدنىي- قوستاناي گاز قۇبىرى جۇمىس ىستەپ تۇر. ىرعىز، تورعاي وڭىرلەرىنە قاتىستى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جۇمىس ىستەپ، ءتيىستى قاراجات ەسەبىنەن جالعاستىرامىز. ول جاققا ماگيسترالدى گاز قۇبىرلارى كەلىپ تۇر. شىعىس قازاقستان ءوڭىرى جايىندا ايتار بولسام، بۇل ماسەلەنى 2 تاراپپەن شەشەمىز. ءبىرىنشى جوسپار بويىنشا قىتاي مەن رەسەي اراسىنداعى كەلىسسوزدەر ناتيجەسىندە گاز قۇبىرى شىعىس ءوڭىرىمىز ارقىلى تارتىلسا، وندا شىعىس قازاقستان مەن اباي وبلىستارىنىڭ بۇكىل اۋدانىن كوگىلدىر وتىنمەن قامتۋعا مۇمكىندىك بولار ەدى، - دەدى ۆيتسە- مينيستر ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن.
الايدا، ول بۇل كەلىسسوزدەر قىتاي مەن رەسەي اراسىندا عانا ءوتىپ جاتقانىن، وعان قازاقستان قاتىسپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سولتۇستىك وڭىرلەر بويىنشا وتكەن جىلى رەسەيمەن سانكت-پەتەربۋرگ قالاسىندا مەموراندۋمعا قول قويدىق. ءبىرىنشى گاز 2030 -جىلى ەسىل-استانا جوباسى اياسىندا كەلۋى مۇمكىن. بۇل - استانادان كوكشەتاۋ قالاسىنا، كوكشەتاۋدان پەتروپاۆل قالاسىنا دەيىن تارتىلاتىن قۇبىر. جوبا ىسكە اسقاندا سولتۇستىك وڭىرلەر تولىققاندى گازبەن قامتىلادى، - دەدى قايىرحان تۇتقىشبايەۆ.
وسىدان بۇرىن ۆيتسە-مينيستر ەلىمىزدە 700 مىڭ تونناعا دەيىن ديزەل وتىنى تاپشىلىعى بار ەكەنىن ايتتى.