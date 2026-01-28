قايتىس بولعاننان كەيىن دونور بولۋعا كەلىسىم بەرگەندەر سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ترانسپلانتولوگيانى دامىتۋ ءۇشىن ينستيتۋتسيونالدىق جانە كادرلىق بازا قالىپتاستىرىلدى. 2026 -جىلعى 1- قاڭتاردان باستاپ ەلدە كەراتوپلاستيكا جانە گەموپوەزدىك ءدىڭ جاسۋشالارىن اۋتولوگيالىق ترانسپلانتاتتاۋدى قوسا العاندا، ترانسپلانتاتتاۋ قىزمەتتەرىنىڭ تىزبەسى كەڭەيتىلدى.
2025 -جىلعى 14 -شىلدەدەگى «م ءا م س جانە مەديتسينالىق قىزمەتتەر كورسەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭعا سايكەس مەديتسينالىق كومەكتىڭ بۇل تۇرلەرى ەندى مەملەكەتتىك عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءتيىستى ليتسەنزياسى بار جەكە مەديتسينالىق ۇيىمداردا دا كورسەتىلۋى مۇمكىن.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، سالانى دامىتۋ شەڭبەرىندە مەديتسينالىق كومەكتى ۇيىمداستىرۋ ستاندارتتارى، سونداي-اق اعزالاردى، تىندەر مەن جاسۋشالاردى الۋ، دايىنداۋ، ساقتاۋ، كونسەرۆاتسيالاۋ جانە ترانسپلانتاتتاۋ قاعيدالارى مەن شارتتارى قايتا قارالدى.
2025 -جىلى اعزا دونورلارىنىڭ سانى ءۇش ەسەگە - 6-دان 18-گە دەيىن، ال ترانسپلانتاتتاۋ سانى 2,4 ەسەگە - 23-تەن 68 وپەراتسياعا دەيىن ءوستى. eGov.kz پورتالىندا ورنالاستىرىلعان ازاماتتاردىڭ نيەت ءبىلدىرۋىنىڭ وڭ ديناميكاسى بايقالادى.
وتىنىشتەردىڭ جالپى سانى %38- عا ءوستى. بۇل رەتتە قايتىس بولعاننان كەيىنگى دونورلىققا كەلىسىمدەر سانى %70- عا، ال باس تارتۋلار سانى %26- عا ءوستى. بۇل وسى ماسەلە بويىنشا حالىقتىڭ حاباردار بولۋىنىڭ وسكەنىن كورسەتەدى. سونىمەن قاتار ترانسپلانتاتتاۋدى كۇتۋ پاراعىندا قازىرگى ۋاقىتتا 4506 پاتسيەنت، ونىڭ ىشىندە 123 بالا بار. وسىعان بايلانىستى حالىقپەن بەلسەندى اقپاراتتىق- ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، الماتى وبلىسىندا دونور بىرنەشە ادامنىڭ ءومىرىن قۇتقارىپ قالدى.
ماڭعىستاۋدا العاش رەت مايىتتىك دونور تىركەلدى.
ش ق و- دا قايتىس بولعان ەكى دونور 12 قازاقستاندىقتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى.