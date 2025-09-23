قاۋىپتى ساتتە قوڭىراۋ ۇزىلمەيدى: س ق و-دا جەدەل جاردەم قىزمەتى جاڭا فۋنكسيا ەنگىزدى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ورتالىعى كومەكتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جۇمىستارىنا جاڭاشىلدىق ەنگىزدى. ورتالىقتىڭ مالىمەتىنشە، ەندى تۇرعىنداردان شاقىرتۋ تۇسكەن كەزدە «قوڭىراۋدى ۇستاپ تۇرۋ» فۋنكسياسى قولدانىلادى.
بۇل - شۇعىل جاعدايدا ناۋقاسقا كومەكتەسۋدىڭ جاڭا ءتاسىلى. ناۋقاستىڭ ومىرىنە قاۋىپ تونگەن كەزدە ديسپەتچەر قوڭىراۋدى ۇزبەي، ونى ۇستاپ تۇرۋ رەجيمىنە اۋىسادى، ياعني تۇتقانى قويمايدى. وسىلايشا، جەدەل مەديتسينالىق كومەك بريگاداسى كەلگەنگە دەيىن ديسپەتچەر شاقىرۋشىعا قولداۋ كورسەتىپ، كەڭەس بەرەدى.
- جاڭا جۇيەنىڭ جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبى قاراپايىم، ناۋقاستىڭ جاعدايى اۋىر دەپ باعالانسا، ديسپەتچەر تەلەفون تۇتقاسىن قويماي، شاقىرۋشىعا العاشقى كومەك كورسەتۋ جونىندە كەڭەس بەرەدى، مىسالى، دەم الدىرۋ، قان توقتاتۋ، جۇرەككە جاناما ماسساج جاساۋ تاسىلدەرى جانە ت. ب. جاساۋعا سەپتەسەدى. بۇل كەڭەستەر جەدەل جاردەم جەتكەنگە دەيىنگى التىن ۋاقىتتى ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىنگە دەيىن بۇل رەجيم بىرنەشە رەت قولدانىلدى. ناتيجەسىندە، بريگادا كەلگەنگە دەيىن ناۋقاسقا دۇرىس كومەك كورسەتىلىپ، ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا ىقپال ەتىلدى، - دەيدى ماماندار.
ورتالىق جۇمىسىنا جاڭاشىلدىقتى ەنگىزبەس بۇرىن ديسپەتچەرلەر ارنايى كۋرستان وتكەن. ولار شۇعىل جاعدايدا تەلەفون ارقىلى كومەك كورسەتۋدىڭ ءتارتىبى مەن تاسىلدەرىن مەڭگەردى.
