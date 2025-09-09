قايتارىلعان جەردىڭ جاڭا قوجايىندارى كونكۋرس نەگىزىندە انىقتالادى - ايداربەك ساپاروۆ
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە قايتارىلعان جەرلەردىڭ جاڭا قوجايىندارى جەر كوميسسياسىنىڭ قاتىسۋىنسىز، سيفرلىق پلاتفورما ارقىلى كونكۋرستار نەگىزىندە انىقتالادى. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىن ءبولۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جەر كوميسسياسىنىڭ قاتىسۋىنسىز سيفرلىق پلاتفورما ارقىلى كونكۋرستار وتكىزۋ بويىنشا جەر زاڭناماسىنا تۇزەتۋلەر ازىرلەندى. سونداي-اق، كونكۋرسقا قاتىسۋشىلار ءۇشىن تالاپتار كۇشەيتىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ءۇشىن جەر رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كارتاسى جانە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانا وتىرىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى جەرلەرىنىڭ سپۋتنيكتىك مونيتورينگىنىڭ سالالىق اقپاراتتىق جۇيەسى قۇرىلاتىن بولادى، - دەدى ول ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق مينيستر يەسىز جەرلەردى قايتا ءبولۋ شارالارى قولعا الىنعانىن ايتتى.
- قايتارىلعان 13,7 ميلليون گەكتار جەردىڭ بۇگىنگى كۇنى 6,2 ميلليون گەكتارى ءبولىندى، 7,5 ميلليون گەكتار قايتا بولىنەدى. ءاربىر وڭىرگە قالعان جەرلەردى قايتا ءبولۋ بويىنشا كورسەتكىشتەر بەكىتىلدى، اكىمدىكتەر جوسپارلاردى بەكىتىپ، جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ جايىلىمدارعا قاجەتتىلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، ولاردى ورىنداۋى قاجەت. مينيسترلىك مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىن ورىنداۋ بويىنشا بارلىق قاجەتتى شارالاردى قابىلدايتىن بولادى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى جولداۋدا ەلدەگى قايتارىلعان جەردىڭ ءبارىن كەلەسى جىلدىڭ ورتاسىنا دەيىن تۇراقتى اينالىمعا ەنگىزۋدى تاپسىرعان بولاتىن.