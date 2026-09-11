قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىندا ءبىرقاتار كادرلىق تاعايىنداۋ بولدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ وكىمدەرىمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتىندا ءبىرقاتار كادرلىق تاعايىنداۋ بولدى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت وكىمىمەن الەكساندر ۆلاديميروۆيچ سۋحانوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى تالداۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. ول بۇرىنعى اتقارعان لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
سونداي-اق راسۋل قابدوللا ۇلى ورازعۇلوۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى قاۋىپسىزدىكتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى قىزمەتىنە تاعايىندالىپ، بۇرىنعى لاۋازىمىنان بوساتىلدى.
مارات ماقسۇت ۇلى ايماشيەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى اسكەري قاۋىپسىزدىك جانە قورعانىس ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى بولىپ تاعايىندالدى. ول دا بۇرىنعى اتقارعان قىزمەتىنەن بوساتىلدى.
ال ەرلان ىسقاق ۇلى بايتۇقبايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى اپپاراتى حاتشىلىعىنىڭ مەڭگەرۋشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن ونىڭ اپپاراتى تۋرالى ەرەجەنى بەكىتكەن بولاتىن.