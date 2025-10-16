قاۋىپسىزدىك كەڭەسى حاتشىلارىنىڭ ءۇشىنشى كەزدەسۋى: ىنتىماقتاستىق پەن كيبەرقاۋىپسىزدىك
بىشكەك. KAZINFORM - بىشكەكتە «ورتالىق ازيا-ءۇندىستان» فورماتىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەس حاتشىلارى مەن كەڭەسشىلەرىنىڭ ءۇشىنشى كەزدەسۋى ءوتتى.
ءىس-شاراعا قازاقستان رەسپۋبليكاسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى عيزات نۇرداۋلەتوۆ قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
كەزدەسۋ قارساڭىندا دەلەگاتسيا باسشىلارىن قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ قابىلدادى.
جيىن بارىسىندا جاڭا سىن-تەگەۋرىندەر مەن وڭىرلىك قاۋىپسىزدىككە تونەتىن قاتەرلەرگە قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىنىڭ كەشەنى قارالدى.
-ءوز سوزىندە عيزات نۇرداۋلەتوۆ حالىقارالىق تەرروريزم مەن ەكسترەميزمگە قارسى ءىس-قيمىل سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار ورتالىق ازيا مەن ءۇندىستان اراسىنداعى كولىك بايلانىسىن دامىتۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ، ەكونوميكالىق ءوزارا بايلانىستى قامتاماسىز ەتۋ تەتىكتەرى مەن كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ارىپتەستىكتى دامىتۋ جولدارى ۇسىنىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باسقوسۋ اياسىندا ءۇندى تاراپىنىڭ باستاماسىمەن قازاقستان قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى مەن ءۇندىستاننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىسى ادجيت دوۆالدىڭ ەكىجاقتى كەزدەسۋى ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، قىركۇيەك ايىندا مەملەكەت باسشىسى قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ كيبەرقاۋىپسىزدىك جونىندەگى وتىرىسىن وتكىزگەن بولاتىن.