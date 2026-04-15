قاۋىپسىزدىك بەلدىگى مەن تەلەفون پايدالانۋ: مينيسترلىك كىمدەر جازالانعانىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 12-ناۋرىزدان باستاپ جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن بۇزۋدىڭ جاڭا تۇرلەرىن تىركەيتىن كامەرالار ىسكە قوسىلدى. ءبىر اي قورىتىندىسى بويىنشا العاشقى ناتيجەلەر بەلگىلى بولدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك دەرەكقورلارمەن بىرىكتىرىلگەن جاڭا جۇيە ارقىلى قىسقا ۋاقىت ىشىندە مىڭداعان قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالعان:
5 مىڭنان استام جاعدايدا ساقتاندىرۋ پوليسىنىڭ جوقتىعى؛
5,5 مىڭنان اسا تەحنيكالىق بايقاۋدان وتپەۋ دەرەگى؛
قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاۋدىڭ 700 گە جۋىق فاكتىسى؛
6 رەت رولدە وتىرىپ تەلەفون پايدالانۋ جاعدايى تىركەلگەن.
ۆەدومستۆو وكىلدەرى جۇيەنىڭ باستى ماقساتى ايىپپۇل سالۋ ەمەس ەكەنىن اتاپ ءوتتى:
بۇل جۇيە جازالاۋ ءۇشىن ەمەس، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ ءۇشىن ەنگىزىلىپ وتىر. ازاماتتاردى زاڭ تالاپتارىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز: ساقتاندىرۋ پوليسىن الدىن الا تەكسەرىپ، تەحنيكالىق بايقاۋدان ۋاقتىلى ءوتىپ، جول ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەت.
رولدە تەلەفوندى قالاي قولدانۋعا بولادى؟
پوليتسيانىڭ تۇسىندىرۋىنشە، جۇرگىزۋشى تەلەفوندى ارنايى ۇستاعىشقا بەكىتىپ، ناۆيگاتور رەتىندە پايدالانسا، بۇل زاڭ بۇزۋشىلىق بولىپ سانالمايدى. ءبىراق قوزعالىس كەزىندە قۇرىلعىنى قولمەن ۇستاۋعا تىيىم سالىنادى.
زاڭنامادا سونداي-اق hands-free ،Bluetooth، كولىكتىڭ شتاتتىق مۋلتيمەديا جۇيەلەرى جانە داۋىسپەن باسقارۋ سەكىلدى تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا رۇقسات ەتىلەدى.
كامەرالار ەندى نەنى تىركەيدى؟
جاڭا جۇيە جۇرگىزۋشىلەردىڭ ارەكەتىن اۆتوماتتى تۇردە باقىلاۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتتى.
ەندى كامەرالار:
قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاعانداردى؛
رولدە تەلەفون پايدالانعانداردى؛
تەحنيكالىق بايقاۋدان وتپەگەن كولىكتەردى؛
ساقتاندىرۋ پوليسى جوق جۇرگىزۋشىلەردى انىقتاي الادى.
بۇعان دەيىن مۇنداي بۇزۋشىلىقتاردى پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تەك قولمەن تىركەيتىن.
سونىمەن قاتار كەي جاعدايلاردا جۇيە اۆتوماتتى تۇردە ەسكەرتۋ دە شىعارا الادى.
بۇعان دەيىن اۆتوماتتى كامەرالاردىڭ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بولدى. ولار تەك التى ءتۇرلى قۇقىق بۇزۋشىلىقتى تىركەيتىن:
جىلدامدىقتى ارتتىرۋ؛
باعدارشامنىڭ قىزىل تۇسىنە ءوتۋ؛
جول بەلگىلەرى مەن تاڭبالاردى ساقتاماۋ؛
دۇرىس توقتاماۋ نەمەسە تۇراققا قويماۋ؛
باسىپ وزۋ جانە جولدا ورنالاسۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ؛
جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە جول بەرمەۋ.
رەسمي دەرەكتەرگە سايكەس، جول-كولىك وقيعالارىنىڭ باسىم بولىگى جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسىنەن بولادى. 2025-جىلدىڭ باسىنان بەرى تىركەلگەن 9 مىڭنان استام جول اپاتىنىڭ شامامەن 8 مىڭى جۇرگىزۋشىلەردىڭ ەرەجە بۇزۋىمەن بايلانىستى.