قايسى ەلدىڭ مۇنايىنىڭ ساپاسى جاقسى
استانا. قازاقپارات - بارلىعى مۇنايدى باررەلمەن ولشەيدى. ال شىن مانىندە ماڭىزدىسى مۇناي بىرتەكتى زات ەمەس. ول ءارتۇرلى كومىرسۋتەكتەردىڭ قوسپاسى.
سول قوسپانىڭ قۇرىلىمى مۇنايدى وڭدەۋ قانشالىقتى وڭاي بولاتىنىن جانە زاۋىت ودان قانداي ءونىم الاتىنىن انىقتايدى: بەنزين، ديزەل، اۆياتسيالىق كەروسين نەمەسە اۋىر قالدىقتار. مۇناي ساپاسىن انىقتايتىن نەگىزگى كورسەتكىش تىعىزدىعى.
API جوعارى بولعان سايىن مۇناي جەڭىل بولادى. مۇنداي مۇنايدى وڭدەۋ وڭايىراق، ەنەرگيا شىعىنى از، بەنزين مەن جەڭىل ديستيللياتتاردىڭ شىعىمى جوعارى بولادى. تومەن بولسا مۇناي اۋىر. ونى وڭدەۋ ءۇشىن كوبىرەك ەنەرگيا، كۇردەلى جابدىق جانە قوسىمشا تەحنولوگيا قاجەت.
مىسالى، يراننىڭ مۇنايى شامامەن 33–36 API. بۇل كوپتەگەن مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى ءۇشىن ەڭ ءتيىمدى دياپازون. سوندىقتان وعان سۇرانىس سانكسيالارعا قاراماستان ساقتالىپ كەلەدى. ال ا ق ش-تاعى WTI مۇنايى شامامەن 39–40 API. ول وتە تازا ءارى جەڭىل. ءبىراق كەيبىر زاۋىتتار ءۇشىن ول تىم جەڭىل. ديزەل مەن ورتا ديستيللياتتاردىڭ شىعىمى از بولۋى مۇمكىن.
ۆەنەسۋەلانىڭ اۋىر مۇنايى شامامەن 16 API. ونى وڭدەۋ ءۇشىن كوكس قوندىرعىلارى مەن كۇردەلى تەحنولوگيا قاجەت. مۇنداي مۇنايدى كەز كەلگەن زاۋىت وڭدەي المايدى.
ەندى رەسەي مەن قازاقستاننىڭ مۇنايىنا قاراساق، قىزىق جاعداي بايقالادى. رەسەيدىڭ Urals مۇنايى شامامەن 31–32 API. بۇل – ورتاشا، كۇكىرت مولشەرى جوعارىراق مۇناي. دەگەنمەن ءدال وسى دياپازون ەۋروپاداعى كوپتەگەن زاۋىتتاردىڭ تەحنولوگياسىنا جاقسى سايكەس كەلەدى. سوندىقتان ول ۇزاق ۋاقىت بويى ەۋروپا نارىعىنىڭ نەگىزگى شيكىزاتى بولدى.
ال قازاقستاننىڭ CPC Blend مۇنايى شامامەن 45 API. بۇل وتە جەڭىل جانە ساپالى مۇناي. تەوريا جۇزىندە ونى وڭدەۋ وڭاي ءارى ءتيىمدى. ءبىراق ونىڭ ءبىر ەرەكشەلىگى بار – ول كەيبىر زاۋىتتار ءۇشىن تىم جەڭىل. سوندىقتان ونى كەيدە باسقا اۋىر مۇنايلارمەن ارالاستىرۋ قاجەت بولادى.
مۇناي نارىعىنىڭ پارادوكسى دا وسىندا. ەڭ ساپالى مۇناي ءارقاشان ەڭ ءتيىمدى بولا بەرمەيدى. ال ەڭ ءتيىمدى مۇناي كوبىنە مۇناي وڭدەۋ جۇيەسى باستاپقىدا قانداي شيكىزاتقا ەسەپتەلىپ سالىنعانىنا بايلانىستى. سوندىقتان الەمدىك مۇناي ساۋداسىندا ماسەلە تەك كولەمدە ەمەس. ماسەلە - مولەكۋلالىق سايكەستىكتە.