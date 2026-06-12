KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان بايسات بازارى الماتى قالاسىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان «بايسات» بازارىنىڭ ءالى كۇنگە دەيىن ساتىلماۋىنا سۇرانىستىڭ تومەندىگى سەبەپ بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرماحان ادىلبەكوۆ ءمالىم ەتتى.

    л
    Фото: e-auction.e-qazyna.kz

    بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر ءبىر جىلدان بەرى ساۋداعا شىعارىلعان «بايسات» بازارىنىڭ نە سەبەپتى ساتىلماي جاتقانىن جانە ساتىپ الۋشى تابىلماعان جاعدايدا ونىڭ تاعدىرى قانداي بولاتىنىن سۇرادى.

    - ونىڭ ساتىلماي جاتقانىنىڭ نەگىزگى سەبەبى سۇرانىستىڭ نەمەسە ينۆەستورلاردا جەتكىلىكتى قارجىنىڭ بولماۋى شىعار. ەگەر نىسان الداعى ۋاقىتتا دا ساتىلماسا، مەنىڭ ويىمشا ونى الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە بەرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلۋى مۇمكىن، - دەدى نۇرماحان ادىلبەكوۆ.

    كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، جالپى ساتىلماي جاتقان نىسانداردىڭ نەگىزگى سەبەبى - سۇرانىستىڭ تومەندىگى. بارلىق مۇلىك اشىق فورماتتا ەلەكتروندىق ساۋدا الاڭىندا ساتىلىمعا شىعارىلىپ وتىر.

    ايتا كەتەيىك، الماتىدا «بايسات» بازارى ءۇشىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى.

    قوعام
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور