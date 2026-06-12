قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان بايسات بازارى الماتى قالاسىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان «بايسات» بازارىنىڭ ءالى كۇنگە دەيىن ساتىلماۋىنا سۇرانىستىڭ تومەندىگى سەبەپ بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ق ر قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك مۇلىك جانە جەكەشەلەندىرۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى نۇرماحان ادىلبەكوۆ ءمالىم ەتتى.
بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر ءبىر جىلدان بەرى ساۋداعا شىعارىلعان «بايسات» بازارىنىڭ نە سەبەپتى ساتىلماي جاتقانىن جانە ساتىپ الۋشى تابىلماعان جاعدايدا ونىڭ تاعدىرى قانداي بولاتىنىن سۇرادى.
- ونىڭ ساتىلماي جاتقانىنىڭ نەگىزگى سەبەبى سۇرانىستىڭ نەمەسە ينۆەستورلاردا جەتكىلىكتى قارجىنىڭ بولماۋى شىعار. ەگەر نىسان الداعى ۋاقىتتا دا ساتىلماسا، مەنىڭ ويىمشا ونى الماتى قالاسى اكىمدىگىنىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە بەرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلۋى مۇمكىن، - دەدى نۇرماحان ادىلبەكوۆ.
كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، جالپى ساتىلماي جاتقان نىسانداردىڭ نەگىزگى سەبەبى - سۇرانىستىڭ تومەندىگى. بارلىق مۇلىك اشىق فورماتتا ەلەكتروندىق ساۋدا الاڭىندا ساتىلىمعا شىعارىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا «بايسات» بازارى ءۇشىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى.