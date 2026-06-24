قايرات ساتىبالدىدان تاركىلەنگەن Kaisar Plaza ەكىنشى رەت اۋكسيونعا قويىلدى
الماتى. KAZINFORM - قايرات ساتىبالدىدان تاركىلەنگەن Kaisar Plaza ساۋدا-كەڭسە ورتالىعىن ەكىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى.
«قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى» ج ش س اۋكسيونعا شىعارىلعان نىساننىڭ باعاسىن بۇل جولى 14 ميلليارد تەڭگەگە تومەندەتكەن. جالپى اۋدانى 63920 شارشى مەتر بولاتىن Kaisar Plaza ورتالىعىنىڭ قازىرگى باعاسى - 47344075556 تەڭگە.
ەلەكتروندىق اۋكتسيوننىڭ باستالۋى 2026-جىلدىڭ 10-شىلدەسىندە ساعات 12:00 گە جوسپارلانعان. باسقارۋشى كومپانيا «Kaisar Plaza» ساۋدا ورتالىعىنان بولەك، ەليتالىق تۇرعىن ءۇي كەشەندەرىندەگى پاتەرلەردى، سونداي-اق زەرگەرلىك بۇيىمدار مەن قول ساعاتتاردى دا ساۋداعا شىعاردى.
پرەميۋم ساناتتاعى اكسەسسۋارلاردىڭ باستاپقى قۇنى 517,8 ميلليون تەڭگەگە باعالانىپ وتىر. ولار بويىنشا ساۋدا-ساتتىق 9-شىلدەدە وتەدى.
سونداي-اق 14-شىلدەدە ءۇش پاتەر ساۋداعا شىعارىلادى: ەكەۋى «پاريجسكي كۆارتال» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە جانە بىرەۋى «Green Village» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە ورنالاسقان.
ەسكە سالايىق، Kaisar Plaza ورتالىعى بويىنشا العاشقى اۋكتسيون 2026-جىلدىڭ 7-ساۋىرىندە ءوتۋى ءتيىس ەدى. باستاپقى باعاسى - 61,5 ميلليارد تەڭگە بولدى.
الايدا ەلەكتروندىق اۋكتسيون باستالعان كەزدە نىسان بويىنشا تىركەلگەن ساتىپ الۋشىلاردىڭ بولماۋىنا بايلانىستى اۋكسيون وتپەدى.