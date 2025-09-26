«قايرات» - «رەال مادريد»: ورتالىق ستاديوندا دايىندىق قالاي ءجۇرىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭى اياسىندا «قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى ماتچقا ساناۋلى كۇندەر قالدى. الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا بۇل ماڭىزدى كەزدەسۋگە قارقىندى دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.
بۇل ويىنعا ەرەكشە قىزىعۋشىلىق بار - 23 مىڭعا جۋىق جانكۇيەرگە ارنالعان الاڭ بيلەتتەرى نەبارى ءتورت ساعاتتىڭ ىشىندە تۇگەل ساتىلىپ كەتتى. الماتىعا جانكۇيەرلەر قازاقستاننىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن عانا ەمەس، الىس-جاقىن شەتەلدەن دە الەمدىك فۋتبول جۇلدىزدارىن ءوز كوزىمەن كورۋ ءۇشىن كەلەدى.
كوگال ماماندار باقىلاۋىندا
ورتالىق ستاديوننىڭ باسقارۋشىسى ەرلان ادامبەكوۆ نىسان تولىق دايىن ەكەنىن ايتتى. بارلىق قىزمەتتەر كۇشەيتىلگەن رەجيمدە جۇمىس ىستەپ جاتىر، ال كوگال تاۋلىك بويى مامانداردىڭ قاراۋىندا.
- كوگال UEFA- نىڭ ءتورتىنشى كاتەگورياسىنا سايكەس كەلەدى. ءبىزدىڭ قىزمەتكەرلەر وعان تاۋلىك بويى كۇتىم جاسايدى: ءشوپ ەگىپ، كەي تۇسىن قيادى، ءار بولشەگىن باقىلايدى. بۇگىن مۇندا UEFA وكىلدەرى كەلدى، ولار الاڭنىڭ جاعدايىنا وڭ باعا بەردى، - دەدى ەرلان ادامبەكوۆ.
سونداي-اق ول جۋىردا وتكەن Backstreet Boys توبىنىڭ كونسەرتى گازونعا ەشقانداي اسەر ەتپەگەنىن ايتتى.
- ءبىز الاڭداعان ەدىك، ءبىراق اۋا رايىنا بايلانىستى كوگال ارنايى جىلۋ وقشاۋلاعىش جابىنمەن جابىلدى. ءشوپ قالىپتى جاعدايدا قالدى. ماماندار وتە جاقسى جۇمىس ىستەدى، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدىڭ قاجەتى بولمادى، - دەدى ول.
تريبۋنالار مەن ينفراقۇرىلىم
كورەرمەندەرگە ارنالعان ورىندارعا دا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر. الاڭ باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءىرى شارالاردان كەيىن كەيبىر ورىندىقتاردى اۋىستىرۋعا تۋرا كەلەدى.
- قازىر مونيتورينگ جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ستاديوندى كونتسەرتكە دايىندادىق، ەندى الداعى ويىنعا ازىرلەپ جاتىرمىز. وسى ۋاقىت ىشىندە 1500 ورىندىقتى اۋىستىردىق. بۇل جۇمىس جالعاسادى. مەنىڭشە، 2-3 كۇننەن كەيىن تريبۋنالار ماتچقا تولىق دايىن ءارى جانكۇيەرلەرگە بارىنشا جايلى بولادى، - دەدى ول.
قازىرگى ۋاقىتتا ستاديونداعى رەسمي ورىندار سانى - 22800. بۇرىن 23 مىڭ بولعان، ءبىراق تەلەستۋديالارعا ورىن بەرىلگەننەن كەيىن بۇل سان ازايدى.
ايتۋىنشا، ستاديون - تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيدى. كيىم اۋىستىراتىن بولمەلەر، تورەشىلەرگە ارنالعان بولمەلەر جانە باسقا دا ينفراقۇرىلىم دايىن. ماتچ الدىندا الاڭ بويىنا UEFA ماماندارى جەتكىزەتىن قوسىمشا LED- ەكراندار ورناتىلادى.
- سانيتارلىق توراپتارعا شاعىن جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، ولاردىڭ تولىق ىسكە قوسىلۋىنا از قالدى. بۇل ماڭىزدى، ويتكەنى قالاعا كوپتەگەن قوناقتار كەلەدى. ويتكەنى ويىننان بولەك ادامدار مۇندا جاعداي قالاي ەكەنى كورگىسى كەلەدى، اتموسفەرانى سەزىنگىسى كەلەدى. سوندىقتان تۋريستەرگە بارلىق قاجەتتى جاعدايىمىز بار ەكەنىن كورسەتكىمىز كەلەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار سۋرەتشىلەر ستاديون قاسبەتتەرىن جاڭارتىپ، وعان جاڭا بەينە سالىپ جاتىر. ورتالىق ستاديون شتاتىندا نەبارى 23 قىزمەتكەر بار: 17 اكىمشىلىك وكىلى جانە تەحنيكالىق قىزمەتتىڭ 6 مامانى.
تاريحى بار ستاديون جانە بولاشاققا كوزقاراس
ورتالىق ستاديوننىڭ سالىنعانىنا 67 جىل تولدى. ەرلان ادامبەكوۆ الاڭعا اۋقىمدى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. جوسپار بويىنشا مۇندا زاماناۋي ورىندىقتار ورناتىلىپ، تريبۋنالارعا شاتىر جابىلادى.
سونىمەن قاتار ول ستاديونداعى كوگالدىڭ ەرەكشەلىگىنە توقتالىپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ كوگال بىرەگەي. شامامەن 20 سانتيمەتر تەرەڭدىككە دەيىن جاساندى تالشىقتار ورىلگەن. مۇنداي تەحنولوگيا جاسىل جەلەكتىڭ كەز كەلگەن اۋا رايىنا شىداۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇدان بولەك الاڭ جىلىتۋ جانە اۆتوماتتى سۋارۋ جۇيەسىمەن جابدىقتالعان — شامامەن 24 قۇرىلعى اۆتونومدى رەجيمدە جۇمىس ىستەيدى. گازوننىڭ جاعدايىن تاۋلىك بويى تاجىريبەسى مول، جوعارى بىلىكتى اگرونومدار باقىلايدى. ولار بۇعان دەيىن 2018 -جىلعى الەم چەمپيوناتى مەن 2012 -جىلعى ەۋروپا چەمپيوناتى سەكىلدى ءىرى تۋرنيرلەردە قىزمەت ەتكەن، - دەدى ول.
الاڭ باسشىسى گازوندى كۇتىپ-باپتاۋ وتە قىمباتقا تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى. ايتۋىنشا، وتكەن جازدا اپتاپ ىستىقتان جاسىل جەلەك زاقىمدانىپ، ونى قالپىنا كەلتىرۋگە قوماقتى قاراجات پەن كۇش جۇمسالعان.
مامان جازدىڭ ىستىعىندا مۇندا كونسەرت وتكىزبەگەن ءجون دەپ سانايدى. ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي شارالاردى وتكىزۋدىڭ وڭتايلى ۋاقىتى - مامىر نەمەسە قىركۇيەك.
قىس كەزىندەگى ويىندار
چەمپيوندار ليگاسى كەستەسىنە سايكەس، «قايرات» ءوز الاڭىندا 21 -قازاندا «پافوستى»، 9 -جەلتوقساندا «وليمپياكوستى» جانە 20 -قاڭتاردا «بريۋگگەنى» قابىلدايدى.
-جەلتوقسانداعى ماتچتا اياز بولمايدى دەپ ويلايمىن. ال 20 -قاڭتاردا، ادەتتە، قاتتى سۋىق بولادى. ەگەر تەمپەراتۋرا شامادان تىس تومەندەپ، ويىنشىلارعا اسەر ەتە باستاسا، UEFA جاعدايدى قايتا قارايدى دەپ ويلايمىن. حالىقارالىق رەگلامەنتكە سايكەس، قاتىسۋشىلاردىڭ دەنساۋلىعىنا زيان تيگىزۋى مۇمكىن كليماتتىق جاعدايلاردا ماتچ وتەتىن جەر تۋرالى بولەك شەشىم قابىلدانادى، - دەدى ول.
«ستاديونعا جىلىتقىشتار ورناتۋ مۇمكىن بە» دەگەن سۇراققا ول بۇل ماسەلە ازىرگە قاراستىرىلماعانىن ايتتى. ايتۋىنشا، مۇنداي جۇيەلەر تەك كەيبىر سپورتتىق نىسانداردا قاراستىرىلعان، ال ورتالىق ستاديونعا ەنگىزۋ ءۇشىن قوسىمشا تەكسەرىس پەن كەلىسىمدەر قاجەت.
بۇعان دەيىن رافاەل ۋرازباحتين ماڭىزدى ويىن الدىندا كوماندانىڭ دايىندىعى تۋرالى ايتتى.
سونداي-اق جاراقات العان «قايرات» قاقپاشىلارى تەمىرلان اناربەكوۆ پەن الەكساندر زارۋسكيدىڭ جاعدايىنا توقتالدى.
اۆتور
دوسبول اتاجان