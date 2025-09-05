قايرات-رەال مادريد ماتچى: الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونى رەتكە كەلتىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا چەمپيوندار ليگاسى ماتچتارىنا دايىندىق جۇمىستارى قاتاڭ كەستە بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سپورت عيماراتتارى ديرەكسياسى حابارلادى.
الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونى ۋەفا- نىڭ ءتورتىنشى ساناتىنا يە. بۇل دەڭگەي چەمپيوندار ليگاسى مەن وزگە دە ەۋروكۋبوكتەردىڭ جارتىلاي فينالىنا دەيىنگى ويىندارىن وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. فۋتبول الاڭى، جارىقتاندىرۋ جۇيەسى، كيىم اۋىستىراتىن بولمەلەر، كوماندالار مەن تورەشىلەرگە ارنالعان ايماقتار بارلىق تالاپقا تولىق سايكەس كەلەدى. سونداي-اق حالىقارالىق ماتچتاردى وتكىزۋگە قۇقىق بەرەتىن سەرتيفيكاتتار دا بار.
دەگەنمەن نىساندا ءالى دە جوندەۋ مەن جاڭارتۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ كەرەك.
ديرەكسيا وكىلدەرى ستاديونداعى باستى ولقىلىقتار رەتىندە سىنىپ قالعان ورىندىقتار مەن ەسكى دارەتحانالاردى اتادى.
- ستاديون ەسكىلەۋ، ال كورەرمەندەردىڭ ءبىر بولىگى نىسان مۇلكىنە ۇقىپسىز قارايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ديرەكسيا ورتالىق ستاديون الداعى «قايرات» - «رەال مادريد» ويىنىنا تولىق دايىن بولاتىنىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، قاجەتتى جوندەۋلەر جاسالىپ، تازالىق پەن قاۋىپسىزدىكتى ساقتاۋ شارالارى كۇشەيتىلەدى، حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ويىنداردى وتكىزۋگە قويىلاتىن بارلىق تالاپ ورىندالادى.
- ادەتتە ماتچتاردان كەيىن ورىندىقتاردىڭ ءبىر بولىگى زاقىمدالادى، سوندىقتان ولار ۇنەمى تەكسەرىلىپ، اۋىستىرىلىپ وتىرادى. قازىر بۇل ماسەلە قاتاڭ باقىلاۋدا: كرەسلولاردى اۋىستىرۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، اۋماق اباتتاندىرىلدى. بۇعان دەيىن سانيتارلىق-گيگيەنالىق توراپتارعا (دارەتحانالارعا - اۆت. ) جەڭىل جوندەۋ جاسالسا، قازىر كەشەندى جوندەۋ باستالدى، - دەپ اتاپ ءوتتى سپورتتىق نىساندار ديرەكسياسى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنا الداعى وتەتىن قايرات - رەال مادريد فۋتبول ماتچىنا بيلەت ساتىپ الۋ كەزىندە ساق بولۋدى ەسكەرتكەن ەدى.
