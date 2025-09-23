«قايرات» پەن «رەال مادريد» كەزدەسۋىنە بيلەت ساتىلىمى باستالدى: كەزەكتە 120 مىڭنان استام ادام تۇر
استانا. KAZINFORM - «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ جانە Ticketon سەرۆيسىنىڭ رەسمي سايتتارىندا الماتىدا وتەتىن چەمپيوندار ليگاسى اياسىنداعى «قايرات» پەن «رەال مادريد» كەزدەسۋىنە بيلەت ساتىلىمى باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ورتالىق ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعى 23 مىڭ عانا جانكۇيەرگە ارنالعانىمەن، بيلەتكە ساتىلىم اشىلا سالىسىمەن قازاقستان چەمپيوندارى مەن ەۋروپانىڭ رەيتينگى جوعارى كلۋبى اراسىنداعى ويىنعا 50 مىڭنان استام ادام بيلەت العىسى كەلگەن. ساتۋ باستالعاننان بەس مينۋت وتكەندە 79468 پايدالانۋشى ونلاين بيلەت كەزەگىنە تۇردى.
التى مينۋتتان كەيىن «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ سايتى بيلەتتەردى ساتىپ العىسى كەلەتىندەردىڭ اعىنىنا بايلانىستى جۇمىسىن توقتاتتى.
كەزەكتە تۇرعان پايدالانۋشىلار سانى سەكۋند سايىن ءوسىپ كەلەدى. ساعات 17:07- دەگى جاعداي بويىنشا 129 مىڭ پايدالانۋشى كەزەكتە تۇر.
ماتچ 30 -قىركۇيەكتە وتەدى.
بۇعان دەيىن الماتى پوليتسياسى بيلەت ساتىپ الۋعا قاتىستى ەسكەرتۋ جاساعان بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا