ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:30, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    «قايرات» - «كوپەنگاگەن» ماتچى: الماتىلىق پوليتسەيلەر دانيا استاناسىندا نە ىستەپ ءجۇر

    الماتى. قازاقپارات  - 2025 -جىلعى 26-قاراشادا دانيا استاناسى كوپەنگاگەندە الماتىلىق «قايرات» فۋتبول كلۋبى جەرگىلىكتى «كوپەنگاگەن» كومانداسىمەن چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا كەزدەسۋ وتكىزەدى. دانياعا وتاندىق فۋتبولشىلار عانا ەمەس، الماتىلىق پوليتسەيلەر دە اتتانعان.

    алматылық полицей
    Фото: Алматы әкімдігі

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ساپاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - حالىقارالىق ماتچتار كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىن جان-جاقتى زەردەلەۋ.

    پوليتسەيلەر ستاديوننىڭ ينفراقۇرىلىمىمەن، كىرۋ-شىعۋ جۇيەسىمەن، جانكۇيەرلەردىڭ قوزعالىس باعىتتارىمەن، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىمەن جانە قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىل تارتىبىمەن تانىسادى.

     -ءۇش كۇن بويى پوليتسەيلەر ەكى تىلدە بەينەكۇندەلىك جۇرگىزىپ، الماتىدا وتەتىن فۋتبول ماتچتارىن ۇيىمداستىرۋعا قولدانۋعا بولاتىن تاجىريبەنى بولىسەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    بەينەكۇندەلىك ماتەريالدارى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي اككاۋنتتارىندا جاريالانىپ وتىرادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قايرات» ۋەفا چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا «وليمپياكوس» جانە «بريۋگگەمەن» استانادا وينايتىنىن جازعانبىز.

    اۆتور

    مەيىرمان لەس

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار