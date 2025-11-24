«قايرات» - «كوپەنگاگەن» ماتچى: الماتىلىق پوليتسەيلەر دانيا استاناسىندا نە ىستەپ ءجۇر
الماتى. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 26-قاراشادا دانيا استاناسى كوپەنگاگەندە الماتىلىق «قايرات» فۋتبول كلۋبى جەرگىلىكتى «كوپەنگاگەن» كومانداسىمەن چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا كەزدەسۋ وتكىزەدى. دانياعا وتاندىق فۋتبولشىلار عانا ەمەس، الماتىلىق پوليتسەيلەر دە اتتانعان.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ حابارلاۋىنشا، ساپاردىڭ نەگىزگى ماقساتى - حالىقارالىق ماتچتار كەزىندە قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جۇيەسىن جان-جاقتى زەردەلەۋ.
پوليتسەيلەر ستاديوننىڭ ينفراقۇرىلىمىمەن، كىرۋ-شىعۋ جۇيەسىمەن، جانكۇيەرلەردىڭ قوزعالىس باعىتتارىمەن، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ شارالارىمەن جانە قاۋىپسىزدىك قىزمەتتەرىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىل تارتىبىمەن تانىسادى.
-ءۇش كۇن بويى پوليتسەيلەر ەكى تىلدە بەينەكۇندەلىك جۇرگىزىپ، الماتىدا وتەتىن فۋتبول ماتچتارىن ۇيىمداستىرۋعا قولدانۋعا بولاتىن تاجىريبەنى بولىسەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بەينەكۇندەلىك ماتەريالدارى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ رەسمي اككاۋنتتارىندا جاريالانىپ وتىرادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «قايرات» ۋەفا چەمپيوندار ليگاسى اياسىندا «وليمپياكوس» جانە «بريۋگگەمەن» استانادا وينايتىنىن جازعانبىز.
اۆتور
مەيىرمان لەس