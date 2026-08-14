قامچىبەك قاتەلىك جاساماسا قىرعىزستان پرەزيدەنتى بولاتىن ەدى - سادىر جاپاروۆ
استانا. قازاقپارات - قىرعىزستان پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جۋرناليست الي توكتاكۋنوۆقا بەرگەن سۇحباتىندا 2027 -جىلعى سايلاۋعا قاتىسپاي، بۇرىنعى ۇ ق ك ءتوراعاسى قامچىبەك تاشيەۆتى قولداۋدى جوسپارلاعانىن، الايدا ونىڭ كومانداسىنداعى بىلىقتار مەن ورتاسىنىڭ وركوكىرەكتەنۋى بۇل ويىنان باس تارتۋعا ءماجبۇر ەتكەنىن مالىمدەدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ول 2027 -جىلى التى جىلدىق مەرزىمى اياقتالعان سوڭ تاشيەۆتى پرەزيدەنت ەتىپ، ءوزى دەمالىسقا شىعۋدى ويلاعان. ءتىپتى بۇل تۋرالى ءبىر جىل بۇرىن وزىنە دە ايتقان كورىنەدى. 2027 -جىلى التى جىلدىق پرەزيدەنتتىك مەرزىمىم اياقتالعان سوڭ، ەگەر قامشى دايىن بولسا، 2027 -جىلعى كەزەكتى پرەزيدەنتتىك سايلاۋعا تۇسپەيمىن دەپ ويلادىم. قامشىبەك پرەزيدەنت بولار ەدى دە، مەن دەمالىسقا كەتەر ەدىم. مۇنداي جوسپارىم بولعان ەدى. بۇل تۋرالى ءبىر جىل بۇرىن وزىنە دە ايتقانمىن، - دەدى جاپاروۆ.
مەن وعان: «دايىن بول، اينالاڭدى تازالا، ءوز ادامدارىڭدى تاربيەلە» دەدىم. كەيىن قاراسام: ول دايىن ەمەس. قىزمەتكەرلەرى تيىسىنشە ۇستاماي جاتىر، اينالاسىنداعى ادامدار كوتەرىلىپ كەتكەن. 75 اقساقالدىڭ حاتى پايدا بولىپ، پارلامەنتتى گەنەرالدىڭ جاقتاستارى دەپ بولە باستاعان كەزدە، مەن ونى شاقىرىپ: «بۇلاي بولمايدى. حالىقتى جىكتەۋگە بولمايدى. مەن حالىقتى سولتۇستىك پەن وڭتۇستىككە بولگەندەردى قاتاڭ جازالايمىن، ويتكەنى جۇرت ەندى عانا بىرىگە باستادى. سوندىقتان رەنجىمە، مەن سەنى قىزمەتتەن الامىن. ەگەر سايلاۋعا تۇسەتىن بولساڭ، ساعان بارلىق جاعدايدى جاساپ بەرەمىن دەپ ايتتىم»، - دەدى قىرعىزستان پرەزيدەنتى.
جاپاروۆتىڭ ايتۋىنشا، تاشيەۆ ونىڭ دوسى بولىپ قالا بەرەدى، ءبىراق بۇدان بىلاي مەملەكەتتىك قىزمەت اتقارمايدى. ءيا، ءبىز 2005 -جىلدان بەرى دوسپىز، وتباسىمىزبەن ارالاستىق. 2020 -جىلى مەن بوستاندىققا شىعىپ، پرەزيدەنت بولعانىمدا، ونى ۇ ق ك ءتوراعاسى ەتىپ تاعايىندادىم. ءيا، ول بەس جىل جاقسى جۇمىس ىستەدى. ءبىراق ءبىر كەمشىلىگى - دوستارىن، سىنىپتاستارىن قاداعالاي المادى. ول قىزمەتتەن كەتتى. ارينە، كەمشىلىگى جوق ادام بولمايدى. ادام جۇمىس ىستەگەن سوڭ، كەمشىلىك تە بولادى. ول مەنىڭ دوسىم بولىپ قالا بەرەدى، ءبىراق ونى قانداي دا ءبىر قىزمەتكە تاعايىنداۋ جوسپارىمدا جوق. ول دەمالۋى كەرەك، بالكىم، ساراپتاپ، قاي جەردە قاتە جىبەرگەنىن ءتۇسىنۋى ءتيىس. ونى تەك قاتەلىك جاسادى دەپ ايتۋدان اۋلاقپىن. جوق، ناتيجەلەر دە بار، ەلىمىزدىڭ جەتىستىكتەرىنە قوسقان ونىڭ ۇلكەن ۇلەسى دە بار، - دەدى پرەزيدەنت.
24.kz