قاي ءوڭىر بالىق ونىمدەرىن كوپ تۇتىنادى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قازان ارالىعىندا ناقتى ماندە 36,2 مىڭ توننا سالقىنداتىلعان جانە مۇزداتىلعان بالىق ءوندىرىلدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
بۇل 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 5,6 مىڭ تونناعا كوپ. جالپى ءوندىرىس وتكەن جىلدىڭ قاڭتار-قازان ايلارىمەن سالىستىرعاندا %18,4 ءوستى.
كونسەرۆىلەنگەن بالىق، ۋىلدىرىق جانە ونىڭ بالامالارىن ءوندىرۋ كولەمى دە اتالعان كەزەڭدە %18,6 ارتتى. ەگەر بيىلعى جىلدىڭ 10ايىندا قازاقستاندىق وندىرۋشىلەر 12,3 مىڭ توننا ءونىم شىعارسا، وتكەن جىلدىڭ وسىنداي كەزەڭىندە بۇل كورسەتكىش 10,4 مىڭ توننا بولعان.
2025 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا بالىق جانە تەڭىز ونىمدەرىن ورتاشا تۇتىنۋ ءبىر ادامعا شاققاندا توقسانىنا 3,5 ك گ بولدى. ونىڭ ىشىندە جاڭا اۋلانعان نەمەسە سالقىنداتىلعان بالىق - 2,3 ك گ، مۇزداتىلعان بالىق - 0,3 ك گ، مايشاباق - 0,2 ك گ، كونسەرۆىلەنگەن بالىق - 0,1 ك گ.
وڭىرلەر اراسىندا بالىق ونىمدەرىن ەڭ جوعارى تۇتىنۋ سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا بايقالدى - توقسانىنا جان باسىنا شاققاندا 5,7 ك گ. اقمولا وبلىسىندا - 5,6 ك گ، اتىراۋ وبلىسىندا - 5 ك گ، قوستاناي جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىندا - 4,9 ك گ- نان. ەڭ تومەن كورسەتكىش شىمكەنتتە تىركەلدى - توقسانىنا جان باسىنا 1,1 ك گ.
ايتا كەتەلىك ش ق و- دا جىلىنا 50 توننا ءونىم بەرەتىن بالىق ءوسىرۋ كەشەنى سالىنادى.