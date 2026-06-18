قاتونقاراعايدا ەسكى اعاش ۇيلەر 55 ميلليون تەڭگەگە دەيىن قىمباتتاپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى تۋريستەر اراسىندا تانىمال بولا باستاعالى ءۇي باعاسى دا ايتارلىقتاي وسكەن.
«ءبىزدىڭ وسكەمەن» پورتالىنىڭ جازۋىنشا، قازىر كاتونقاراعايدىڭ شالعاي اۋىلدارىندا تۇرعىن ءۇي باعاسى شارىقتاپ، استاناداعى سۋ جاڭا پاتەرلەرمەن بىردەي باعاعا جەتكەن.
اۆتور وسىدان 3-4 جىل بۇرىن عانا كاتونقاراعايدىڭ شالعاي اۋىلدارىنان حالىق ۇدەرە كوشىپ جاتقانىن، قازىرگى جاعداي مۇلدەم باسقاشا ەكەنىن جازادى. توڭىرەككە تۋريزم - جاڭا ءۇمىت، جاڭا سەرپىلىس اكەلگەنى بايقالادى.
«بۇرىن 500 مىڭ تەڭگەگە وتپەي جاتقان ەسكى اعاش ۇيلەردىڭ باعاسى قازىر، استاناداعى سۋ جاڭا پاتەرلەردەن قىمبات. اۋەجاي قۇرىلىسى باستالعاننان بەرى كاتونقاراعايلىقتاردىڭ بولاشاققا دەگەن سەنىمى ءتىپتى نىعايا ءتۇستى. بۇل «كرىشا. ك ز» سايتىندا تۇرعان حابارلاندىرۋ. 1980-جىلى سالىنعان، بەرەل اۋىلىنداعى 60 شارشى مەتر ەسكى ءۇيدىڭ باعاسى 55 ميلليون تەڭگەگە دەيىن كوتەرىلگەن. دەمەك، سۇرانىس بار. تۋريزم نارىعى ءوز باعاسىن قويىپ جاتىر دەگەن ءسوز»، - دەپ جازادى باسىلىم.
ايتا كەتۋ كەرەك، TOR’RE ALTAY INVEST كومپانياسى كاتونقاراعاي اۋدانىندا Wellness Resort ەمدەۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنىن سالماق. تاعى ءبىر ءىرى جوبانى PANA ASIA كومپانياسى ىسكە اسىرادى. كومپانيا قۇنى 10 ميلليارد تەڭگە بولاتىن تۋريستىك اۋىل سالۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار، بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ جاعالاۋىنداعى سارىبەل اۋىلىندا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى قوناق ءۇي سالۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. ال وسكەمەندە حالىقارالىق Hilton Garden Inn قوناق ءۇيىن سالۋ جوسپارلانعان.