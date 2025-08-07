قاتارىنان 3 كۇن ارزانداعان دوللار باعامى قايتا قىمباتتادى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.
كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,68 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,38 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 536,58 تەڭگە.
Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,46 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,05 - 630,37 تەڭگە، ال رۋبل 6,63 - 6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:
- دوللار 537,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,52 تەڭگەدەن ساتىلادى؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,45 تەڭگە، ساتۋ - 633,47 تەڭگە؛
- رۋبل: ساتىپ الۋ 6,68 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە.
ەسكە سالايىق، 6 -شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,97 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,58 تەڭگە بولدى.