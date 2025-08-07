ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:44, 07 - تامىز 2025 | GMT +5

    قاتارىنان 3 كۇن ارزانداعان دوللار باعامى قايتا قىمباتتادى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستان قور بيرجاسىنداعى (KASE) ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللار باعامى قىمباتتادى.

    р
    Фото: pexels

    كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 2,68 تەڭگەگە قىمباتتاپ، 539,38 تەڭگە بولدى. ۇلتتىق بانكتىڭ رەسمي باعامى - 536,58 تەڭگە.

    Kurs.kz مالىمەتىنە سايكەس، الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە دوللار ورتا ەسەپپەن 538,35 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 540,46 تەڭگەدەن ساتىلادى. ەۋرو 625,05 - 630,37 تەڭگە، ال رۋبل 6,63 - 6,75 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.

    ەلوردانىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا:

    - دوللار 537,52 تەڭگەدەن ساتىپ الىنادى، 544,52 تەڭگەدەن ساتىلادى؛

    - ەۋرو: ساتىپ الۋ - 623,45 تەڭگە، ساتۋ - 633,47 تەڭگە؛

    - رۋبل: ساتىپ الۋ 6,68 تەڭگە، ساتۋ - 6,79 تەڭگە.

    ەسكە سالايىق، 6 -شىلدە كۇندىزگى ساۋدا-ساتتىق قورىتىندىسى بويىنشا دوللاردىڭ ورتاشا باعامى 0,97 تەڭگەگە ارزانداپ، 536,58 تەڭگە بولدى.

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار