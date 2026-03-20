قاتاردىڭ مۇناي-گاز كومپانياسىن زىمىران شابۋىلىنان كەيىنگى قالپىنا كەلتىرۋ بەس جىلعا سوزىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM — قاتاردىڭ مەملەكەتتىك مۇناي-گاز كومپانياسى قىتاي، وڭتۇستىك كورەيا، يتاليا جانە بەلگياعا ۇزاق مەرزىمدى سۇيىتىلعان تابيعي گاز (س ت گ) جەتكىزۋگە فورس-ماجور جاريالانۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى.
قاتار ەنەرگەتيكا ءمينيسترى، QatarEnergy پرەزيدەنتى ءارى باس ديرەكتورى سااد ءال-كاابيدىڭ ايتۋىنشا، زىمىران سوققىلارى كومپانيانىڭ ەكسپورتتىق قۋاتىنىڭ %17- ىن ىستەن شىعاردى. Qatar Energy كومپانياسىنىڭ جىلدىق كىرىس شىعىنى 20 ميلليارد دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
- ءوندىرىس نىساندارىنا كەلتىرىلگەن ۇلكەن زالالدى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن بەس جىلعا دەيىن ۋاقىت كەتەدى جانە ءبىزدى ۇزاق مەرزىمدى فورس-ماجور جاريالاۋعا ءماجبۇر ەتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
ول شابۋىلدار جالپى قۋاتى جىلىنا 12,8 ميلليون توننا بولاتىن ەكى ستگ ءوندىرىس جەلىسىنە زاقىم كەلتىرگەنىن ايتتى. ەكى جەلى دە QatarEnergy مەن ExxonMobil كومپانيالارىنىڭ بىرلەسكەن كاسىپورنى.
مينيستر سۇيىتىلعان تابيعي گاز ءوندىرىسىنىڭ توقتاتىلۋى ونىمەن بايلانىستى ونىمدەر ەكسپورتىنىڭ دا تومەندەۋىنە اكەلەتىنىن اتاپ ءوتتى: كوندەنسات (%24- عا)، سۇيىتىلعان مۇناي گازى (%13- عا)، گەلي (%14- عا) جانە نافتا مەن كۇكىرت (%6- عا).
بۇعان دەيىن پارسى شىعاناعى ەلدەرى مۇناي ءوندىرىسىن ازايتقانى حابارلانعان بولاتىن. تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس سالدارىنان گاز باعاسى كۇرت ءوستى.
ەركەجان سماعۇلوۆا