قاتارداعى قازاقستان ازاماتتارى نەگىزىنەن قاي سالالاردا جۇمىس ىستەپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - قازىر قاتاردا 800 دەن استام قازاقستان ازاماتى جۇمىس ىستەپ ءجۇر. بۇل تۋرالى ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءمالىم ەتتى.
بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتاتتار «قاتارعا باراتىن ەڭبەك ميگرانتتارىنىڭ سانىنا قاتىستى كۆوتا بەلگىلەنە مە؟» دەپ سۇرادى.
ءوز كەزەگىندە سۆەتلانا جاقىپوۆا كۆوتا بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىر قاتاردا 800 دەن استام قازاقستان ازاماتى جۇمىس ىستەپ ءجۇر. تالداۋ بارىسىندا ولار نەگىزىنەن مۇناي-گاز سەكتورىندا، قىزمەت كورسەتۋ سالاسىندا قامتىلعانى انىقتالدى. ولاردىڭ اراسىندا ەر ادامدار 60 پايىز بولسا، ال قالعانى ايەلدەر. ەلىمىزدەن باراتىن ادامدارعا قاتىستى كۆوتا بولمايدى، - دەدى ەڭبەك ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن قاتار ۇكىمەتى اراسىنداعى قازاقستاننان كەلگەن جۇمىسكەرلەردى قاتاردا جۇمىسقا ورنالاستىرۋدى رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى تالقىلانىپ جاتىر. قۇجاتتىڭ ماقساتى - قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قاتارداعى قۇقىقتىق جانە الەۋمەتتىك قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ قاتارعا قازىر 1,5 مىڭ قازاقستان ازاماتى قاتاردا جۇرگەنىن ايتتى.