قاڭتارداعى ۇ ب ت- عا ءوتىنىش قابىلداۋ اياقتالۋعا جاقىن
استانا. KAZINFORM - قاڭتار ۇ ب ت- سىنا ءوتىنىش قابىلداۋ ەرتەڭ اياقتالادى. وسىدان كەيىن تەستىلەۋ پۋنكتىن، كۇنىن جانە ۋاقىتىن وزگەرتۋ مۇمكىن بولمايدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قاڭتار ۇ ب ت- سىنا ءوتىنىش قابىلداۋ 30-جەلتوقسان ساعات 23:59 دا اياقتالاتىنىن ەستەرىڭىزگە سالامىز. وسىدان كەيىن تەستىلەۋ پۋنكتىن، كۇنىن جانە ۋاقىتىن وزگەرتۋ مۇمكىن بولمايدى. بەيىندىك پاندەر مەن تەستىلەۋ ءتىلىن وزگەرتۋ ءسىزدىڭ تەستىلەۋ كۇنىڭىز باستالعانعا دەيىن 24 ساعات بۇرىن مۇمكىن بولادى. ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە وتە مۇقيات بولۋىڭىزدى سۇرايمىز، - دەپ ەسكەرتتى ۆەدومستۆو.
بۇدان بۇرىن سەناتتا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى گۇلزات كوبەنوۆا 2027-جىلى ۇ ب ت فورماتى وزگەرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.