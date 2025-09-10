قاتارعا شابۋىل كەش ەسكەرتىلگەن
استانا. قازاقپارات - «بۇل - اسا قورقاقتىقپەن جاسالعان ءارى الدىن الا ەسكەرتىلمەگەن قىلمىستىق شابۋىل». قاتار امىرلىگى يزرايلدىڭ دوحاعا قارسى ارەكەتىن وسىلاي دەپ ايىپتادى.
رەسمي مالىمدەمەگە سايكەس شىعاناق مەملەكەتى ا ق ش تاراپىنان اۋە سوققىسى جايلى ەسكەرتۋدىڭ كەش بەرىلگەنىن العا تارتىپ وتىر. سونىڭ سالدارىنان 5 ادام قازا تاۋىپ، قاتاردىڭ گازادا بەيبىتشىلىكتى ورناتۋعا باعىتتالعان كەلىسسوزدەرىنە ەداۋىر نۇقسان كەلگەن.
يزرايلدىڭ حاماس ليدەرلەرى جاسىرىنعان نىساندارعا شابۋىلى قاتار اۋماعىندا بولعاندىقتان، ونىڭ سوڭى ساياسي داۋعا ۇلاستى. سوققى سالدارىنان ءتىپتى ەلدىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك قىزمەتى وكىلى قازا تاپتى دەگەن دەرەك تە بار. بۇل تۋرالى Al Jazeera ارناسى حابارلادى. ونىمەن قوسا، تاعى 4 ادام وقيعا كەزىندە وپات بولعان. قاتار ۇكىمەتى بۇل ارەكەتتى «مەملەكەتتىك تەرروريزم» دەپ اتاپ، يزرايلدى حالىقارالىق قۇقىقتى ورەسكەل بۇزدى دەپ ايىپتادى.
سەبەبى مۇنىڭ بارلىعىن جەرگىلىكتى ساراپشىلار تاراپىنان ەل ەگەمەندىگىنە تىكەلەي قول سۇعۋ دەپ باعالانىپ وتىر. ۇكىمەت وكىلدەرى وسى جايتقا الاڭداۋلى. تاعى ءبىر ماسەلە، بەيبىتشىلىك ورناتۋعا باعىتتالعان كەلىسسوزدەرگە نۇقسان كەلدى. قاتار ءوز تاراپىنان گازاداعى جاعدايدى رەتتەۋگە اراعايىن مىندەتىن اتقارىپ كەلەدى. حاماس وكىلدەرىنە سول ماقساتتا كەلىسسوز الاڭىن ۇسىنىپ، قىزمەتىن جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرگەن. بولعان وقيعاعا قاراماستان كاتاردىڭ يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى دەلدال رولىنەن باس تارتپايتىنىن نىعارلاپ ايتىپ جاتىر. رەسمي دوحا مالىمدەمەلەرىنەن اق ءۇي ارەكەتىنە دە ءبىرشاما نارازى ەكەنى دە اڭعارىلادى. سەبەبى ونداعىلاردى ا ق ش شابۋىل باستالعاننان كەيىن تەك 10 مينۋتتان سوڭ حابارلاسقان. ياعني ەسكەرتۋ كەش بەرىلگەن.
24.kz