قاتارعا شابۋىل جاسالعان جاعدايدا ونىڭ قاۋىپسىزدىگىن ا ق ش قامتاماسىز ەتەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش قاتارعا جاسالعان كەز كەلگەن قارۋلى شابۋىلدى ءوز قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر ءتوندى دەپ سانايدى. بۇل تۋرالى اق ءۇيدىڭ سايتىندا جاريالانعان ا ق ش پرەزيدەنتى جارلىعىنىڭ ماتىنىندە ايتىلعان.
بۇيرىق بويىنشا، ا ق ش قاتار مەملەكەتىنىڭ اۋماعىنا، ەگەمەندىگى مەن ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمىنا جاسالعان كەز كەلگەن قارۋلى شابۋىلدى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن قاۋىپسىزدىگىنە تونگەن قاتەر دەپ سانايدى.
- مۇنداي شابۋىل جاسالعان جاعدايدا قۇراما شتاتتار ا ق ش پەن قاتار مەملەكەتىنىڭ مۇددەسىن قورعاۋ جانە تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن ديپلوماتيالىق، ەكونوميكالىق جانە قاجەت بولعان جاعدايدا اسكەري شارالاردى قوسا العاندا، بارلىق زاڭدى جانە قاجەتتى شارالاردى قابىلدايدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
وندا قورعانىس ءمينيسترى مەملەكەتتىك حاتشىمەن جانە ۇلتتىق بارلاۋ ديرەكتورىمەن بىرلەسىپ، دوحاعا قارسى كەز كەلگەن شەتەلدىك اگرەسسياعا جىلدام جانە كەلىسىلگەن جاۋاپ بەرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاتار مەملەكەتىمەن بىرگە توتەنشە جاعدايلاردى جوسپارلاۋدى جۇرگىزۋى كەرەك ەكەنىن اتاپ وتەدى.
قاتار ءوز تاراپىنان بۇيرىقتى قۇپتاپ، ونىڭ دوحا مەن ۆاشينگتون اراسىنداعى بەرىك جانە ۇزاق مەرزىمدى بايلانىستاردى كورسەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل شەشىمنىڭ ەكى ەلدىڭ قورعانىس سالاسىنداعى تىعىز ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋداعى ماڭىزدى قادامى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- قاتار مەملەكەتىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قاتار سەنىمدى دەلدال رەتىندە ورتاق پروبلەمالاردى شەشۋ، ديپلوماتيالىق قاقتىعىستاردى رەتتەۋدى ىلگەرىلەتۋ جانە ايماقتاعى تۇراقتى بەيبىتشىلىكتى قولداۋ ءۇشىن ا ق ش جانە حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن جۇمىس ىستەۋگە دايىن ەكەنىن راستايدى، - دەلىنگەن قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 9 -قىركۇيەكتە قاتار استاناسى دوحادا بىرنەشە جارىلىس بولدى. شابۋىلدار ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى يزرايل بيلىگى ءوز موينىنا الدى.
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى دوحاعا جاسالعان سوققىنى ايىپتادى.