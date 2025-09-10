قاتار يزرايلگە جاۋاپ دايىنداپ جاتىر
استانا. قازاقپارات - قاتار يزرايلدىڭ شابۋىلىنا جاۋاپ بەرۋگە دايىندالىپ جاتىر. ەۆرەي ەلىنىڭ ارەكەتىنە قارسى قۇقىقتىق شارالار قابىلداۋ ءۇشىن زاڭگەرلەر توبىن قۇردى.
بۇل تۋرالى ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى مۇحاممەد بەن ابدۋرراحمان ءال تاني مالىمدەدى. ول دوحاعا جاسالعان سوققى مەملەكەت ەگەمەندىگى مەن حالىقارالىق قۇقىقتى ورەسكەل بۇزۋ دەپ ايتتى. شابۋىلعا قاراماستان قاتاردىڭ گازاداعى قارۋلى قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن اراعايىندىقتى جالعاستىرا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
مىسىر مەن يران يزرايلدىڭ قاتارعا جاساعان سوققىسىن قاتاڭ ايىپتادى. ەكى ەل بۇل ارەكەتتى تەرروريزم دەپ تەڭەپ، يزرايلدى حالىقارالىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋدى تالاپ ەتتى. مىسىر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بۇل شابۋىل يزرايلدىڭ ساياسي شەشىم قابىلداۋعا قۇلىقسىز ەكەنىن كورسەتەدى دەپ مالىمدەدى. ال يران بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن وقيعاعا دەرەۋ ارالاسۋعا شاقىردى.
بادر ابدەلاتتي، مىسىر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى:
- يزرايلدىڭ بۇل ارەكەتى قاراقشىلىقپەن تەڭ. ايماقتاعى قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىققا نۇقسان كەلتىرەدى ءارى ءيزرايلدىڭ سوعىستى توقتاتۋعا نيەتى مەن قالاۋىنىڭ جوقتىعىن دالەلدەيدى.
جاپونيا دا بۇل شابۋىلدى قاتاردىڭ ەگەمەندىگى مەن ايماقتىق قاۋىپسىزدىككە تونگەن قاتەر دەپ باعالادى. گازاداعى بەيبىت كەلىسسوزدەرگە كەرى اسەر ەتەتىنىن جەتكىزدى. كۇنشىعىس ەلى يزرايلدى كەلىسسوز پروتسەسىنە قايتا ورالۋعا ۇندەدى.
يوشيماسا حاياشي، جاپونيا ۇكىمەت باسشىسىنىڭ حاتشىسى:
- يزرايلدىڭ بۇل ۇستانىمى گازاداعى سوعىستى توقتاتۋ جانە كەپىلدە وتىرعانداردى بوساتۋ تۋرالى ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى تەجەيتىن ارەكەت. ءبىز قاتارعا قولداۋ بىلدىرەمىز جانە يزرايلدى كەلىسسوزدەرگە قايتا ورالۋعا شاقىرامىز.
