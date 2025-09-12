قاتار يزرايل شابۋىلىنان كەيىن شۇعىل سامميت وتكىزبەكشى
استانا. KAZINFORM - قاتار يزرايلدىڭ دوحا قالاسىنا جاساعان سوققىسىنا قارسى ارەكەت شارالارىن تالقىلاۋ ءۇشىن شۇعىل اراب-يسلام سامميتىن وتكىزبەكشى.
ەلدەگى QNA اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، جەكسەنبى مەن دۇيسەنبىدە وتەتىن جيىن حاماس باسشىلارىنىڭ ءومىرىن قيعان شابۋىلدىڭ سالدارىن تالقىلاۋعا ارنالىپ وتىر.
سامميتكە اراب الەمى مەن يسلام ەلدەرى قاتىسادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
اراب ليگاسىنىڭ وكىلى دجامال روشديدىڭ پايىمداۋىنشا، سامميتتىڭ شۇعىل ءوتۋى يزرايلدىڭ قاتارعا شابۋىلىنا اراب جانە يسلام الەمى قالاي دەن قويعانىن كورسەتەدى.
سەيسەنبىدە يزرايل گازا سەكتورىنىڭ باسشىسى حاليل ءال-حايا باستاعان حاماس باسشىلارىنىڭ كەزدەسۋىندە اۋە شابۋىلىن جاساعان ەدى. حاماس تاراپى يزرايل جاساعان شابۋىلدان ۇيىمداعى جەتەكشى ورىنداردا وتىرعان باسشىلاردىڭ ەشبىرى قازا تاپپاعانىن مالىمدەپ ۇلگەردى.
قاتاردىڭ پرەمەر-ءمينيسترى شەيح مۇحاممەد بەن ابدۋلراحمان ءال ءتاني ول سوققىعا جاۋاپ بولاتىنىن ۋادە ەتتى.
ايتۋىنشا، دوحا ايماقتاعى وداقتاستارىمەن بىرگە ورتاق جاۋاپ ازىرلەيدى. ونىڭ ىشىندە يزرايلدى سوت تورەلىگى ارقىلى قۋدالاۋ شارالارى دا بار.
ءال ءتاني دوحاعا جاسالعان شابۋىل ءۇشىن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ جاۋاپقا تارتىلۋى كەرەك.
ديپلوماتتار اراسىندا شۇعىل سامميت قانداي قۇجاتتى قارايتىنىن تۋرالى اڭگىمە قىزۋ تالقىلانىپ جاتىر. ساۋد ارابياسى مەن مىسىر باستاماسىمەن ازىرلەنگەن «بىرلەسكەن جول كارتاسى» وسى جيىندا تانىستىرىلۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلىپ جاتىر.
ۆاشينگتونداعى كەزدەسۋ
سامميتكە دايىندىق كەزىندە قاتار پرەمەر-ءمينيسترى ا ق ش استاناسىندا بولىپ، كەزدەسۋلەر وتكىزدى. جۇما كۇنى ول اق ۇيدە مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيومەن جۇزدەسكەن.
Politico جانە Axios باسىلىمدارىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءال ءتاني دونالد ترامپپەن، ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنسپەن، ارنايى ەلشى ستيۆوم ۆيتكوفپەن كەزدەسەدى.
كەلىسسوزدەر كەزىندە دوحاعا جاسالعان شابۋىلدىڭ سالدارى، گازاداعى اتىستى توقتاتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانباق.
ەسكە سالساق، دونالد ترامپ يزرايلدىڭ قاتارعا سوققى جاساعانىنا «قاتتى وكىنەتىنىن» بىلدىرگەن ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي