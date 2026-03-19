قاتار يران ەلشىلىگىنىڭ ەكى اتتاشەسىن نون گراتا تۇلعاسى دەپ جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ولاردىڭ ەلدەن 24 ساعات ىشىندە كەتۋىن تالاپ ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قاتاردىڭ QNA جاڭالىقتار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قاتار سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حاتتاما دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى كەشە يران ەلشىسىمەن كەزدەسۋ وتكىزىپ، ونىڭ بارىسىندا اسكەري اتتاشە جانە قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى جونىندەگى اتتاشەنى، سونداي-اق يران ەلشىلىگى اتالعان اتتاشەلەرى اپپاراتتارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن نون گراتا تۇلعاسى دەپ جاريالاعان نوتا تاپسىردى.
س ءى م تۇسىندىرۋىنشە، بۇل شەشىم يراننىڭ ەلدىڭ ەگەمەندىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن بۇزاتىن ۇزدىكسىز شابۋىلدارى مەن اشىق اگرەسسياسىنا جاۋاپ رەتىندە قابىلداندى.
ۆەدومستۆو يران اگرەسسياسىنىڭ جالعاسۋى قاتاردىڭ ەگەمەندىگىن، قاۋىپسىزدىگىن جانە مۇددەلەرىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداۋعا اكەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن الەمدەگى ەڭ ءىرى گاز جەتكىزۋشىلەرىنىڭ ءبىرى QatarEnergy نىسانى زىمىران شابۋىلىنا ۇشىراعانىن حابارلادىق.
سونداي-اق قاتار يراندى قاقتىعىسقا قاتىسى جوق ەلدەرگە سوققى بەرۋدى توقتاتۋعا شاقىرعانىن جازدىق.