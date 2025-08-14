قاڭتار وقيعاسى: ازاپتاۋ ءىسى بويىنشا سوتتالعان ابىلبەكوۆ قاماۋدا قايدا وتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى باستىعىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى بەرىك ابىلبەكوۆ 2022 -جىلعى قاڭتاردا قوسمامبەت اۋىلىنداعى ارنايى قابىلداۋ يزولياتورىندا ازاماتتاردى ازاپتاعانى ءۇشىن سوتتالعان. ول قازىر جازاسىن تالدىقورعاندا وتەپ جاتىر.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ باس پروكۋراتۋراسى اگەنتتىك ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا، ابىلبەكوۆ ءى ءى م قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى كوميتەتىنىڭ تالدىقورعاندا ورنالاسقان № 71 مەكەمەسىندە قاماۋدا وتىرعانىن مالىمدەدى.
قاداعالاۋشى ورگاننىڭ دەرەگىنشە، سوتتالۋشىعا قاتىستى قاماۋ جاعدايىن جەڭىلدەتۋ، مەرزىمىن قىسقارتۋ، راقىمشىلىق نەمەسە ۇكىمدى باسقا جولمەن جۇمسارتۋ قولدانۋ ماسەلەسى قارالماعان.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 476-بابىنا سايكەس، ىزگىلەندىرۋ اكتىلەرىن قولدانۋ سوتتىڭ ايرىقشا قۇزىرەتىنە جاتادى. سوندىقتان ابىلبەكوۆ ب. ك. مۇنداي ءوتىنىش بىلدىرگەن جاعدايدا، ولار زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن سوتتا قارالادى، - دەلىنگەن باس پروكۋراتۋرا جاۋابىندا.
2025 -جىلعى قاڭتاردا سوت بەرىك ابىلبەكوۆتى ءۇش جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى ۇكىم شىعاردى.
بۇل ءىس بويىنشا بارلىعى پوليتسيانىڭ التى قىزمەتكەرى كىنالى دەپ تانىلدى. ولار ق ك 146-بابىنىڭ 1-بولىگى (2023 -جىلعى 17- ناۋرىزعا دەيىنگى رەداكسيا) جانە 362-بابىنىڭ 1-بولىگى بويىنشا سوتتالدى. قىلمىس جيىنتىعى نەگىزىندە (ق ك 58-بابىنىڭ 2-بولىگى) ءارقايسىسىنا ءۇش جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى تاعايىندالدى.
سونداي-اق، ولاردىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتتە لاۋازىم اتقارۋ جانە ارنايى اتاقتار يەلەنۋ قۇقىعى الىنعان.
ءىس بويىنشا جابىرلەنۋشىلەردىڭ اراسىندا قىرعىزدىڭ بەلگىلى مۋزىكانتى ۆيكرام رۋزاحۋنوۆ تا بولعان.
اۆتور
مەيىرمان لەس