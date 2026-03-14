قاتار تۋريستەردى تەگىن قوناقۇيگە ورنالاستىرۋ باعدارلاماسىن توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - كاتار بيلىگى تۋريستەرگە ۇسىنىلعان تەگىن قوناقۇيدە تۇرۋ باعدارلاماسىن توقتاتاتىنىن مالىمدەدى. رەسەيدىڭ قاتارداعى ەلشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەلدە جۇرگەن تۋريستەر 15- ناۋرىزعا دەيىن ەلدەن كەتۋى نەمەسە قوناقۇيدە تۇرۋ مەرزىمىن ۇزارتۋى ءتيىس، دەپ جازدى DW.
ەلشىلىكتىڭ مالىمەتىنشە، قاتار بيلىگى رەسەيلىك تۋريستەرگە 14 -ناۋرىز كۇنى ساعات 11:40-تا ۇشاتىن Qatar Airways اۋە كومپانياسىنىڭ ماسكەۋگە باعىت العان رەيسىمەن ەلدەن شىعۋدى ۇسىندى. سونداي-اق تۋريستەرگە قۇرلىق ارقىلى «ابۋ سامرا» شەكارا بەكەتى ارقىلى شىعۋ مۇمكىندىگى بار. بۇدان كەيىن ساپارىن Saudi Arabia نەمەسە United Arab Emirates ارقىلى اۋە قاتىناسىمەن جالعاستىرۋعا بولادى.
تەگىن قوناقۇيدە تۇرۋ جانە تاماقتانۋ باعدارلاماسى Israel- US conflict with Iran باستالعاننان كەيىن ەنگىزىلگەن بولاتىن.
ال Air Astana ناۋرىزدىڭ سوڭىنا دەيىن دۋبايعا رەيستەردى توقتاتتى.
جالپى تاياۋ شىعىستان 9517 قازاقستاندىق ەلگە ورالدى.