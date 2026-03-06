قاتار مەن يران ورتاسىنداعى «الىپ قازىنا» تۋرالى ەستىدىڭىز بە؟
استانا. قازاقپارات - پارسى شىعاناعىنىڭ قاق ورتاسىندا، جەر شارىنداعى گاز قورىنىڭ 20 پايزى شوعىرلانعانىن ەلەستەتە الاسىز با؟
ءبىز ادامزاتقا بەلگىلى ەڭ ءىرى تابيعي گاز كەن ورنى - «وڭتۇستىك پارس / سولتۇستىك كەن ورنى» تۋرالى ايتىپ وتىرمىز! بۇل جاي عانا گاز ۇڭعىماسى ەمەس،км² 9700 اۋماقتى الىپ جاتقان، پارسى شىعاناعىنىڭ استىنداعى وراسان زور ەنەرگيا تەڭىزى.
ول ەكى ەلگە بولىنگەن:
قاتاردا: «سولتۇستىك كەن ورنى» (North Field) - قاتار ەكونوميكاسىنىڭ تىنىسى.
يراندا: «وڭتۇستىك پارس» (South Pars) - قيىندىقتاردىڭ ورتاسىنداعى الىپ بايلىق.
«كەن ورىندارىنىڭ پاتشاسى» تۋرالى تاڭعالارلىق دەرەكتەر:
اشىلۋى: تاريحى 1971 -جىلدان باستالادى.
اۋماعى: قاتار شامامەن 6000 км²، يران 3700 км² بولىگىن يەلەنەدى.
قورى: 1800 تريلليون تەكشە فۋتتان استام گاز! (ەلەستەتۋ دە قيىن سان!).
نەلىكتەن الەم بۇل كەن ورنىن ءجىتى باقىلاپ وتىر؟
بۇل جاي عانا ساندار ەمەس، بۇل - جاھاندىق ەنەرگيانىڭ «قوزعالتقىشى»:
قاتار: جىلدام ءارى اقىلدى ينۆەستيتسيا جاساپ، سۇيىتىلعان تابيعي گازدى (LNG) ەكسپورتتاۋدا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ بىرىنە اينالدى جانە وسى بايلىقتى ەكونوميكالىق سەرپىلىسكە اينالدىردى.
يران: قورى وراسان زور، ءبىراق تەحنيكالىق قيىندىقتار مەن سانكسيالار بۇل بايلىقتى يگەرۋدى باياۋلاتىپ وتىر.
ءسىز بۇل ورتاق كەن ورنى قاتاردىڭ جان باسىنا شاققانداعى ەڭ باي ەلدەردىڭ ءبىرى بولۋىنا باستى سەبەپ بولعان.