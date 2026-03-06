ق ز
    19:44, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قاتار مەن يران ورتاسىنداعى «الىپ قازىنا» تۋرالى ەستىدىڭىز بە؟

    استانا. قازاقپارات - پارسى شىعاناعىنىڭ قاق ورتاسىندا، جەر شارىنداعى گاز قورىنىڭ 20 پايزى شوعىرلانعانىن ەلەستەتە الاسىز با؟

    Ормуз бұғазы
    Фото: google.com/maps

    ءبىز ادامزاتقا بەلگىلى ەڭ ءىرى تابيعي گاز كەن ورنى - «وڭتۇستىك پارس / سولتۇستىك كەن ورنى» تۋرالى ايتىپ وتىرمىز!  بۇل جاي عانا گاز ۇڭعىماسى ەمەس،км²  9700   اۋماقتى الىپ جاتقان، پارسى شىعاناعىنىڭ استىنداعى وراسان زور ەنەرگيا تەڭىزى.

    ول ەكى ەلگە بولىنگەن:
     قاتاردا: «سولتۇستىك كەن ورنى» (North Field) - قاتار ەكونوميكاسىنىڭ تىنىسى.
     يراندا: «وڭتۇستىك پارس» (South Pars) - قيىندىقتاردىڭ ورتاسىنداعى الىپ بايلىق.
    «كەن ورىندارىنىڭ پاتشاسى» تۋرالى تاڭعالارلىق دەرەكتەر:
     اشىلۋى: تاريحى 1971 -جىلدان باستالادى.
    اۋماعى: قاتار شامامەن 6000 км²، يران 3700 км² بولىگىن يەلەنەدى.
     قورى: 1800 تريلليون تەكشە فۋتتان استام گاز! (ەلەستەتۋ دە قيىن سان!).

     نەلىكتەن الەم بۇل كەن ورنىن ءجىتى باقىلاپ وتىر؟
    بۇل جاي عانا ساندار ەمەس، بۇل - جاھاندىق ەنەرگيانىڭ «قوزعالتقىشى»:
     قاتار: جىلدام ءارى اقىلدى ينۆەستيتسيا جاساپ، سۇيىتىلعان تابيعي گازدى (LNG) ەكسپورتتاۋدا الەمدىك كوشباسشىلاردىڭ بىرىنە اينالدى جانە وسى بايلىقتى ەكونوميكالىق سەرپىلىسكە اينالدىردى.
     يران: قورى وراسان زور، ءبىراق تەحنيكالىق قيىندىقتار مەن سانكسيالار بۇل بايلىقتى يگەرۋدى باياۋلاتىپ وتىر.
    ءسىز بۇل ورتاق كەن ورنى قاتاردىڭ جان باسىنا شاققانداعى ەڭ باي ەلدەردىڭ ءبىرى بولۋىنا باستى سەبەپ بولعان.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
