قاتار دوحاداعى شابۋىلدان كەيىن گازا بويىنشا كەلىسسوزدى توقتاتتى
استانا. KAZINFORM - قاتار گازا سەكتورىنداعى جاعدايدى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوزدىڭ اعىمداعى راۋندىن توقتاتقانىن مالىمدەدى، بۇل رەتتە ەل انكلاۆتاعى جاعدايدى رەتتەۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاساۋىن جالعاستىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بۇل كەلىسسوزدە قاتار دەلدال ءرولىن اتقاردى.
- سوڭعى كۇندەرى ا ق ش- تىڭ ءوتىنىشى بويىنشا، امەريكالىق تاراپتىڭ ۇسىنىستارى بويىنشا قارقىندى كەلىسسوز جۇرگىزىلدى. يزرايل دلەگاتسيالارىن دوحاعا جىبەرە وتىرىپ بەيبىت شەشىمگە قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان بارلىق ارەكەتتەردى ماقساتتى تۇردە بۇزۋعا تىرىستى. الەمگە ودان دا انىق سيگنال كەرەك پە؟ بەيبىتشىلىك جولىن كىم بوگەپ وتىر؟ الەمدىك قاۋىمداستىققا قوسىمشا دالەل كەرەك پە؟ ايماقتى شىنىمەن تۇراقسىزداندىراتىن كىم؟، - دەپ اتاپ ءوتتى دوحاداعى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ەلدىڭ ۇكىمەت باسشىسى، امىرلىكتىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى شەيح مۇحاممەد بەن ابدەل راحمان ءال تاني.
قاتار سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سونىمەن بىرگە قاتار مەملەكەتىنىڭ اتىستى توقتاتۋ كەلىسسوزىنىڭ ءساتتى ءوتۋى ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىن سالىپ جاتقانىن باسا ايتتى.
ەسكە سالايىق، 9 -قىركۇيەكتە يزرايل دوحا قالاسىنا اۋەدەن سوققى جاسادى.
سالدارىنان قاتاردىڭ ىشكى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىنىڭ قىزمەتكەرى قازا تاپتى.
يزرايل دوحا شابۋىلى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى تولىق ءوز موينىنا الدى.
پرەزيدەنت دوحادا يزرايل بيلىگى جاساعان اسكەري اكسيانى ايىپتايدى.