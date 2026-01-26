قاڭتار ايىنداعى ۇ ب ت- عا 90 مىڭعا جۋىق تالاپكەر قاتىستى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى قاڭتار ايىندا وتكەن ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدەن (ۇ ب ت) شامامەن 90 مىڭ تالاپكەر ءوتتى. تەست تاپسىرۋشىلاردىڭ %72- ى قازاق تىلىندە، %28- ى ورىس تىلىندە، ال 71 ادام اعىلشىن تىلىندە سىناق تاپسىردى.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەكى اپتانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تالاپكەرلەردىڭ %65- ى شەكتى بالل جيناعان. ورتاشا بالل بەس ءپان بويىنشا 61 بالدى قۇرادى. ەڭ جوعارى كورسەتكىش - 138 بال.
ارنايى ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار تالاپكەرلەر ءۇشىن قولايلى جاعدايلار جاسالعان، ناتيجەسىندە ۇ ب ت- عا 260 ادام قاتىستى.
تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنىنا قاتىستى اپەللياتسيا بەرۋ قۇقىعى تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە بار. تەحنيكالىق ماسەلەلەر تۋىنداعان جاعدايدا اپەللياتسيا تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. اپەللياتسيا قارالعان سوڭ ناتيجەلەرى بار سەرتيفيكاتتار جەكە كابينەتتەردە قولجەتىمدى بولادى.
ۇ ب ت وتكىزۋ بارىسىندا ەكى اپتا ىشىندە 173 ەرەجە بۇزۋشىلىق تىركەلدى. 108 تالاپكەر سمارتفون، شپارگالكا جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 65 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلىپ، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا تەست تاپسىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق.
2026 -جىلعى ۇبت اياقتالعاننان كەيىن 31- قازانعا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى قولدانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ انىقتالعان جاعدايدا ۇبت ناتيجەلەرى جويىلادى.
ايتا كەتەيىك، تەستىلەۋگە قاتىسۋعا 187 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش ءتۇستى.