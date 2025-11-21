قاڭتار ايىنان باستاپ قىتايدان جاڭا كولىك اكەلۋ قيىندايدى
استانا. قازاقپارات – ق ح ر ساۋدا مينيسترلىگى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىستا بولعان كولىك رەتىندە جاڭا اۆتوموبيلدى ەكسپورتتاۋ پروتسەسىن قاتاڭ باقىلايتىنىن حابارلادى. بۇل تۋرالى Kolesa.kz سايتى حابارلايدى.
كەلەر جىلدان باستاپ قىتايدا تىركەلگەنىنە 180 كۇننەن اسپاعان ماشينانى شەتەلگە شىعارعىسى كەلگەن كومپانيا وندىرۋشىدەن سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتەتىنى تۋرالى انىقتاما الادى. ءوندىرۋشىنىڭ رەسمي ءمورى بار قۇجاتتا كولىك اتتاناتىن ەل، اۆتوموبيل تۋرالى اقپارات جانە سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتەتىن ورىندار كورسەتىلۋى كەرەك. كاسىپكەر اتالعان قۇجاتتى ۇسىنا الماسا، مۇنداي ماشيناعا ەكسپورت ليتسەنزياسى بەرىلمەيدى.
جەرگىلىكتى ساۋدا ورگاندارى اۆتوموبيلدى ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالىنباعانىن، ەكسپورتتاۋشى قۇجاتتى قولدان جاساماعانىن، ساتقاننان كەيىنگى سەرۆيس پەن قوسالقى بولشەك جەتكىزۋ مۇمكىندىگىن، كەپىلدىك مىندەتتەمەسىنەن جالتارماۋىن جانە ت. ب. قاداعالايدى. بۇعان دەيىن مۇنداي زاڭسىز ارەكەتكە بارعان فيرما قاتەسىن تۇزەمەيىنشە ليتسەنزيا الا المايدى. تۇرلەنگەن كولىك قۇرالىنىڭ ەكسپورتىنا دا باقىلاۋ كۇشەيەدى.
قىتايدا جاڭا برەندتەر جاڭبىردان كەيىنگى ساڭىراۋقۇلاقشا قاپتاپ اشىلىپ جاتىر. مۇنداي «ستارتاپتاردىڭ» ماشيناسىن ساتىپ العان كليەنتتەر سەرۆيس ناشار، ءتىپتى مۇلدە جوق دەپ جيى شاعىمدانادى. كەيدە قىتايدان كەلگەن اۆتوموبيلگە قوسالقى بولشەك تابىلماي قالادى. باعدارلامالىق جاساقتامانى تەك زاۋىت جاڭارتادى. سالدارىنان يەسى قاجەت دەتال نەمەسە جاڭا جاساقتاما تاپقانشا اۆتوموبيل ايلاپ قاڭتارىلىپ تۇرادى. قىتاي بيلىگى وسى جاعدايلارعا قاتىستى ءتارتىپ ورناتۋدى كوزدەپ وتىرعان سياقتى.
قازىر قىتايدان مىناداي اۆتوموبيلدى (جۇرگەن) ەكسپورتتاۋعا تىيىم سالىنادى:
شىققان جىلى بويىنشا ۋتيليزاتسياعا كەتۋگە ءتيىس اۆتوموبيل (كاتەگورياسىنا قاراي شىققانىنا 8 جىل بولعان جانە ودان اسقان)، ۋتيليزاتسياعا كەتۋگە ءبىر جىلدان از ۋاقىت قالعان.
ليزينگىدە، كەپىلدە نەمەسە كەدەن باقىلاۋىندا تۇرعان.
باقىلاۋ ورگاندارى، سوت، پروكۋراتۋرا نە اكىمشىلىك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قولدانۋعا تىيىم سالعان.
ۇرلىق، توناۋ، الاياقتىق سياقتى زاڭسىز جولمەن قولعا تۇسكەن.
كولىك قۇرالى تۋرالى دەرەك تىركەۋ تۋرالى كۋالىكتەگى مالىمەتكە سايكەس كەلمەيتىن.
كونتراباندالىق جولمەن نەمەسە زاڭسىز قۇراستىرىلعان.
تولىق زاڭدى سەرتيفيكاتى مەن قۇجاتى جوق.
تەكسەرىستەن وتپەگەن.
جول قاۋىپسىزدىگىنە اسەر ەتەتىن اقاۋى بار نەمەسە جول اپاتىنا ءتۇسىپ، بۇلىنگەن.