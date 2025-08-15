قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇستازداردىڭ تامىز كونفەرەنسياسى باستالدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى تاۋەلسىزدىك سارايىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسى باستالدى.
جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا وراي زامان تالابىنا ساي ادامگەرشىلىگى جوعارى، كاسىبي قۇزىرەتتى جانە الەۋمەتتىك جاۋاپتى تۇلعانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنىڭ بۇگىنى مەن بولاشاعىنا باعدار بەرۋ ماقساتىنداعى رەسپۋبليكالىق ءىس- شارا «ءبىلىم كەلەشەگى: ادال ازامات، كاسىبي مامان» تاقىرىبىمەن ءوتىپ جاتىر.
كونفەرەنسيانىڭ نەگىزگى باعىتتارى مىنالار:
«ادال ازامات» باعدارلاماسى اياسىندا وقىتۋ مەن تاربيەلەۋدىڭ ينتەگراتسياسى؛
تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنداعى كاسىبي باعدار بەرۋ جانە بولاشاق (hard ،soft ،digital) داعدىلاردى قالىپتاستىرۋ؛
ادەپ، قاۋىپسىزدىك جانە ساپانى ەسكەرە وتىرىپ، ورتا ءبىلىم بەرۋگە جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ؛
«قازاقستان بالالارى» ستراتەگياسىن جۇزەگە اسىرۋدا مۇددەلى ورگانداردىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن دامىتۋ؛
مەكتەپتەردە ينكليۋزيۆتىك ءبىلىم بەرۋ تاجىريبەسىن جەتىلدىرۋ.
1500-دەن استام ادام قاتىسىپ جاتقان ءىس-شارا اياسىندا «كەلەشەك مەكتەپتەرى»، «اباي ۇلتتىق مەكتەبى»، «دارىندى بالالار - ەل ماقتانىشى»، «ت ج ك ب ب-دەگى ۇزدىك تاجىريبەلەر»، «ءبىلىم بەرۋدەگى سيفرلىق شەشىمدەر» تاقىرىپتىق كورمە ايماقتارى ۇيىمداستىرىلعان. مۇندا جاساندى ينتەللەكت پەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزۋگە ارنالعان اۋقىمدى ەكسپوزيتسيا، ونىڭ ىشىندە سيفرلىق قۇرالدار، ينتەراكتيۆتى پلاتفورمالار، ادىستەمەلىك ازىرلەمەلەر مەن يكەمدى ءارى ءتيىمدى وقۋ ۇدەرىسىن ۇيىمداستىرۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن تانىستىراتىن تەحنولوگيالار ۇسىنىلادى.
كونفەرەنسيا قورىتىندىسى بويىنشا پەداگوگ مارتەبەسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان قارار قابىلدانادى. سالتاناتتى بولىمدە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنىڭ ۇزدىك قىزمەتكەرلەرىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى جانە قازاقستاندىق ارتىستەردىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرت وتەتىندىگى جوسپارلانعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلىمىزدىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسى ىسكە قوسىلىپ، تاربيە جۇمىسى جاڭا فورماتقا كوشەدى.