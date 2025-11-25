قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «اكە تۋرالى وي- تولعاۋ» اتتى كىتابى قىرعىز تىلىنە اۋدارىلدى
استانا. KAZINFORM - وش قالاسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «اكە تۋرالى وي- تولعاۋ» («اتام ءجونۇندو بايان» ) اتتى قىرعىز تىلىنە اۋدارىلعان كىتابىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
كىتاپ قازاق ادەبيەتىندەگى دەتەكتيۆ جانرىنىڭ نەگىزىن قالاعان، ەلدىك پەن ەرلىك جولىندا قالام تەربەگەن كورنەكتى جازۋشى، قايراتكەر تۇلعا كەمەل توقايەۆقا ارنالعان.
ءىس-شارا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ كونفەرەنسيا زالىندا ءوتتى. وعان ق ر مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا، قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت، اقپارات، سپورت جانە جاستار ساياساتى ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسكارالى مادامينوۆ، وش قالاسىنىڭ مەرى جەنيشبەك توكتوربايەۆ، و ش م ۋ رەكتورى قۋدايبەردي كوجوبەكوۆ، قىرعىزستان جازۋشىلار وداعىنىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى نۋرلانبەك كالىبەكوۆ جانە قىرعىزستاننىڭ شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى قاتىستى.
مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەكى ەل پرەزيدەنتتەرىنىڭ دوستىق پەن سەنىمگە نەگىزدەلگەن تىعىز قارىم-قاتىناسى ساياسي جانە ەكونوميكالىق سالالارمەن قاتار، مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا دا تىڭ سەرپىن بەرىپ كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ «اكە تۋرالى وي-تولعاۋ» اتتى تەرەڭ ماعىنالى ەڭبەگىنىڭ قىرعىز تىلىندەگى تانىستىرىلىمى - ەكى ەل اراسىنداعى ادەبي بايلانىستاردى جاڭا بەلەسكە كوتەرەتىن ءمانى زور قادام. تۋىندىنىڭ قازاق تىلىنەن قىرعىز تىلىنە اۋدارىلۋى - ءبىزدىڭ ورتاق تاريحي-مادەني كەڭىستىگىمىزدىڭ تابيعي جالعاسى جانە رۋحاني ساباقتاستىعىمىزدىڭ كورىنىسى. بۇل كىتاپتىڭ وقىرمانعا قۋات، تاربيە، وي جانە جۇرەك جىلۋىن سىيلايتىنىنا سەنىم بىلدىرەمىن، - دەدى مينيستر.
بۇل كىتاپ عۇمىرى جيىرماسىنشى عاسىردىڭ بارلىق اۋىرتپالىعىن ارقالاعان بارشا قازاقتىڭ تاعدىرىمەن استاسىپ جات حالقىمىزدىڭ كورنەكتى جازۋشىسى كەمەل توقايەۆ جايىندا. مايدان جىلدارىنىڭ قاسىرەتى، سوعىستان كەيىنگى جاڭارۋ كەزەڭى، ادامدىق پەن ادالدىق تۋرالى تۇسىنىك - وسىنىڭ ءبارى كىتاپتا شىنايى بەينەلەنەدى.
- بۇل كىتاپ قىرعىز جانە قازاق حالىقتارىنىڭ دوستىعىن نىعايتۋدا زور ماڭىزعا يە. قازاق تىلىنەن قىرعىز تىلىنە اۋدارىلىپ، قىرعىز وقىرماندارىنا ۇسىنىلۋى - ەكى ەل اراسىنداعى رۋحاني بايلانىستىڭ بەلگىسى. بۇل - حالىقتارىمىزدىڭ مادەني بىرلىگى مەن باۋىرلاستىعىنىڭ ايقىن دالەلى، - دەدى اسكارالى مادامينوۆ.
تۇساۋكەسەرگە جينالعان كوپشىلىككە پرەزيدەنت كىتابىنىڭ جەلىسى بويىنشا تۇسىرىلگەن «باۋىر» اتتى دەرەكتى فيلم كورسەتىلدى. ايتا كەتەيىك، «اكە تۋرالى وي-تولعاۋ» كىتابى رۋمىن، اراب، موڭعول، تۇرىك جانە قىرعىز تىلدەرىنە اۋدارىلدى.