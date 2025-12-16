14:36, 16 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قاسىم-جومارت توقايەۆقا يۋنەسكو باس ديرەكتورىنان حات كەلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنا يۋنەسكو باس ديرەكتورىنان حات كەلىپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
يۋنەسكو باس ديرەكتورى حالەد ءال-اناني حاتىندا وسى جوعارى لاۋازىمعا تاعايىندالۋىمەن ارنايى قۇتتىقتاعانى ءۇشىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن بىلدىرگەن.
حالەد ءال-اناني ۇيىمنىڭ ءبىلىم، عىلىم، مادەنيەت، كوممۋنيكاتسيا جانە اقپارات سالالارىنداعى نەگىزگى باسىمدىقتارىن جۇزەگە اسىرۋعا بەيىلدىگىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار يۋنەسكو باس ديرەكتورى ورتاق قۇندىلىقتاردى ىلگەرىلەتۋ جولىندا قازاقستانمەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋعا ءازىر ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى چيلي رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭادان سايلانعان پرەزيدەنتىن قۇتتىقتادى.