قاسىم-جومارت توقايەۆقا وزبەكستاننىڭ ەڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى تابىستالدى
تاشكەنت. KAZINFORM - پرەزيدەنت شاۆكات ميرزيەۆ مەملەكەت باسشىسىن «وليي داراجالي دۋستليك» («جوعارى دارەجەلى دوستىق») وردەنىمەن ماراپاتتادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ بۇل ماراپاتتى جەكە وزىنە عانا ەمەس، تۇتاس قازاقستان حالقىنا كورسەتىلگەن شەكسىز قۇرمەتتىڭ بەلگىسى رەتىندە قابىل العانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار وزبەك كوشباسشىسىنىڭ ەكى ەل اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋ كورشىلىك بايلانىستى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن ايرىقشا باعالايتىنىن جەتكىزدى.
- بۇل جوعارى ناگرادا دوستىق، بەيبىتشىلىك جانە قۇرمەت سەكىلدى قازاقستاندىقتاردىڭ جانىنا جاقىن قۇندىلىقتاردى ءارى سونىمەن ۇندەس وزبەك حالقىنىڭ رۋحىن ايشىقتايدى. وردەننىڭ اتاۋى ەلدەرىمىز اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ مازمۇنىن دالمە-ءدال سيپاتتايدى. قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ دوستىعى - باعا جەتپەس بايلىعىمىز. ءبىز ونى كوزىمىزدىڭ قاراشىعىنداي ساقتاپ، باۋىرلاس حالىقتاردىڭ يگىلىگى ءۇشىن وركەندەتەمىز. بىرلەسكەن قاجىر-قايراتتىڭ ارقاسىندا قازاق-وزبەك ستراتەگيالىق سەرىكتەستىگى مەن وداقتاستىعىن ۇدايى جاڭا مازمۇنمەن بايىتا بەرەمىز دەپ سەنەمىن. ۇلى اباي مەن ناۋاي دوستىقتىڭ وزىق ۇلگىسىن دارىپتەپ، ءوزارا سەنىم حالىقتاردىڭ تاتۋلىعىن نىعايتاتىنىن، ءبىر- بىرىنە قۇرمەت ونى شىڭداي تۇسەتىنىن ناسيحات ەتتى. وسى وسيەتكە سۇيەنىپ، ءبىز وزبەكستانمەن باۋىرلاستىق وداقتى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرەمىز، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وزبەكستان پرەزيدەنتى قازاقستاننىڭ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋداعى جەتىستىكتەرى مەن ەلدىڭ حالىقارالىق ارەناداعى تابىستارى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ ەسىمىمەن تىكەلەي بايلانىستى ەكەنىنە توقتالدى.
- وسىنداي سالتاناتتى راسىمدە سىزگە، ەلىمىزدىڭ شىن جاناشىرىنا وزبەكستاننىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسى — جوعارى دارەجەلى «دۋستليك» وردەنىن تابىستاۋ مەن ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە. بۇل - كوپ ۇلتتى وزبەكستان حالقىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ ەرەن ەڭبەگىنە كورسەتكەن قۇرمەتى مەن شىنايى باعاسى. ءبىزدىڭ ەلىمىز ءسىزدى بۇكىل الەم بىلەتىن كورنەكتى مەملەكەت جانە ساياسي قايراتكەر رەتىندە جاقسى تانيدى. ءسىزدىڭ پاراساتتى باسشىلىعىڭىزبەن ادىلەتتى قازاقستاندى قۇرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى رەفورمالار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بارلىق سالادا جارقىن جەتىستىكتەر بار. قازاقستاندىقتاردىڭ ءال-اۋقاتى تۇراقتى تۇردە ارتىپ كەلەدى. ەڭ باستىسى، حالقىڭىزدىڭ ەرتەڭگە دەگەن سەنىمى زور. ءبىز جاقىن دوس ءارى كورشى رەتىندە قازاقستاننىڭ تابىستارىنا شىن جۇرەكتەن قۋانامىز،- دەدى شاۆكات ميرزيەۆ.
ايتا كەتەلىك قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە قوسۋ راسىمىنە قاتىستى.